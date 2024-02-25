تشتري iPhone 15 ولا تستنى ال iPhone 16..اعرف قبل ما تضيع فلوسك

تتضمن عملية تطوير منتجات آبل استكشاف العديد من خيارات التصميم ، و تشير الشائعات إلى أن هاتفي iPhone 16 Pro و Pro Max يخضعان لفترة تجريبية مماثلة، حيث توجد بعض تكوينات الكاميرا غير المعتادة بشكل خاص بين النماذج الأولية.

وفقا لما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، أشار تسريب الأسبوع الماضي إلى ميزة غريبة لهاتف iPhone 16 Pro: وحدة كاميرا تشبه لعبة الدوامة.

الآن، يشير تسريب جديد إلى أن هواتف Pro القادمة قد تتميز بواحدة كاميرا خلفية ثلاثية الزوايا، مما يمنح الجهاز مظهرًا مميزًا يذكرنا بشفرة الحلاقة الكهربائية.

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شارك المسرب الموثوق Majin Bu، نقلاً عن مصادر لم يسمها، التصميم المحتمل لهاتف iPhone 16 Pro على X/Twitter.

أما عن سبب تفكير آبل في هذا التصميم، فيقول المسرب أن العامل الثلاثي قد يكون خيارًا استراتيجيًا لاستيعاب مستشعرات كاميرا أكبر أو عدد أكبر من العدسات بشكل عام.

بجانب اختلافات نتوء الكاميرا المحتملة، من المتوقع أيضًا أن يتضمن iPhone 16 Pro عدسة تليفوتوغرافية محسّنة. وقد يضم iPhone 16 Pro Max مستشعرًا رئيسيًا أكبر مقارنةً بهاتف iPhone 15 Pro Max.

احتمال قوي هو مستشعر Sony Exmor IMX903. ومع ذلك، يشير الإشاعات إلى أن دقة الكاميرا القصوى ستظل 48 ميجابكسل مثل طرازات الجيل الحالي.

من المهم ملاحظة أن آبل تختبر مجموعة واسعة من النماذج الأولية قبل الانتهاء من تصميم. لم تتحقق الشائعات السابقة حول كاميرا أمامية مدمجة في هاتف iPhone 16، وقد يلقى نتوء الكاميرا الثلاثي هذا المصير نفسه.

حتى المسربين أنفسهم يقرون بأنه لا توجد طريقة للتحقق من دقة هذه المعلومات. لذلك، يُنصح بأخذ هذا التسريب بحذر.