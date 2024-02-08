عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شغل بدون غلطات.. 10 مواقع ذكاء اصطناعي تساعدك على زيادة الإنتاجية

شغل بدون غلطات..10
شغل بدون غلطات..10 مواقع ذكاء اصطناعي تساعدك على زيادة الإنت

مع تطور الذكاء الاصطناعي، أصبحنا نشهد ظهور أدوات جديدة ومساعدة يمكنها أن تجعل حياتنا أسهل وأكثر إنتاجية. وفي مجال العمل، يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في المهام الروتينية والمستهلكة للوقت، مما يسمح للموظفين بالتركيز على المهام الأكثر أهمية.

 

فيما يلي 10 مواقع ذكاء اصطناعي يمكن أن تساعدك على زيادة الإنتاجية في شغلك:

 

• Grammarly

يعد Grammarly أحد أشهر أدوات التدقيق اللغوي المتوفرة، وهو يستخدم الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الأخطاء النحوية والإملائية والأسلوبية في النصوص. يمكن أن يكون Grammarly مفيدًا بشكل خاص للطلاب والكتاب والصحفيين، ويمكن أن يساعدك على تحسين جودة عملك.

• Grammarly for Business

إذا كنت تعمل في شركة، فقد ترغب في التحقق من Grammarly for Business. هذه النسخة من Grammarly مصممة خصيصًا للاستخدام في مكان العمل، ويمكنها أن تساعدك في تجنب الأخطاء التي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل قانونية أو تجارية.

• ProWritingAid

ProWritingAid هو أداة أخرى للتدقيق اللغوي تستخدم الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الأخطاء. يوفر ProWritingAid مجموعة أوسع من الميزات من Grammarly، بما في ذلك تحليل الأسلوب والوضوح والتشويق.

• Hemingway Editor

يساعدك Hemingway Editor في كتابة نصوص أكثر وضوحًا وسهولة القراءة. يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد الجمل المعقدة والكلمات الطويلة والمصطلحات الفنية.

• Cliche Finder

إذا كنت تبحث عن طريقة لإزالة الكليشيهات من كتاباتك، فإن Cliche Finder هو الخيار الأمثل لك. يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد الكليشيهات الشائعة في اللغة الإنجليزية.

• Wordtune

Wordtune هو أداة كتابة إبداعية تستخدم الذكاء الاصطناعي لاقتراح تحسينات على كتاباتك. يمكن أن يساعدك Wordtune في العثور على كلمات أفضل وصياغة جمل أكثر فاعلية.

• Grammarly for Chrome

Grammarly for Chrome هي إضافة للمتصفح تساعدك في تصحيح الأخطاء النحوية والإملائية والأسلوبية في النصوص التي تكتبها على الإنترنت.

• Grammarly for Gmail

Grammarly for Gmail هي إضافة للمتصفح تساعدك في تصحيح الأخطاء النحوية والإملائية والأسلوبية في رسائل البريد الإلكتروني التي ترسلها.

• Grammarly for Docs

Grammarly for Docs هي إضافة لمستندات Google تساعدك في تصحيح الأخطاء النحوية والإملائية والأسلوبية في المستندات التي تنشئها في Google Docs.

• Grammarly for Slides

Grammarly for Slides هي إضافة لمستندات Google Slides تساعدك في تصحيح الأخطاء النحوية والإملائية والأسلوبية في الشرائح التي تنشئها في Google Slides.

هذه مجرد عينة قليلة من العديد من مواقع الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تساعدك على زيادة الإنتاجية في شغلك. بإجراء بعض الأبحاث، يمكنك العثور على الأدوات التي تناسب احتياجاتك وتساعدك على تحقيق أهدافك.

الذكاء الاصطناعي 10 مواقع ذكاء اصطناعي Grammarly Grammarly for Business Hemingway Editor Cliche Finder Wordtune Grammarly for Chrome

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. ردده يفتحها الله عليك فتحًا عجيبا

بيان عاجل من نادي فيوتشر بعد تولي حسام حسن قيادة منتخب مصر

تفاصيل المكالمة التليفونية بين حسام حسن ومحمد صلاح

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة .. تفاصيل

رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%.. قرارات عاجلة من الرئيس السيسي

رسميًا.. تفاصيل القرارات العاجلة للرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين

بسبب قناة فضائية شهيرة .. قرار قضائي عاجل ضد ميدو

دعاء الإسراء والمعراج .. ردده يصب عليك الرزق والخيرات صبا ويصرف عنك المصائب

موضوعات متعلقة

بأرخص سعر.. سامسونج تستعد لإطلاق موبايل جديد

OnePlus تطلق هاتفا جديدا 5G ينافس Oppo.. ما الفرق بين الجهازين؟

إلحق نفسك.. كيف تتخلص من إدمان الموبايل؟

تيك توك يعيد تعريف عالم التسوق عبر الإنترنت.. هل ستصبح منصة تسوق عملاقة؟

2023 الأسوأ.. سوق الهواتف يتراجع عالميا لأدنى رقم منذ 11 عاما

وداعا.. نهاية عهد موبايلات Nokia

تصميم iPhone 16 هيتغير ولا لأ .. اعرف الحقيقة

سعرها كسر الـ100 ألف جنيه.. بيع 200 ألف قطعة لـ«نظارة آبل الجديدة»

ترشيحاتنا

دعاء ليلة الإسراء والمعراج مستجاب .. لسه قدامك فرصة قبل الفجر

اليوم.. محاكمة المتهم بقتل زميله في الزيتون

ماذا حدث ليلة الإسراء والمعراج؟.. 25 مشهدا عجيبا بين السماوات السبعة والأرض

جنرال موتورز تستدعي 323.000 شاحنة HD بسبب عطل تقني

حبيبي يا نبي .. مطرب شعبي شهير يغني للرسول داخل مسجد

منتدى ريادة الأعمال والتحول الرقمي.. لقاء لعرض نماذج النجاح ودعم الاقتصاد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فطائر المسخن| بمذاق لا يقاوم

رجوة زوجة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار بفستان محتشم| شاهد

فستان ياسمين صبري يثير ضجة على السوشيال ميديا| سعره خرافي

بإطلالة كلاسيكية.. رانيا منصور تستعرض أناقتها في أحدث ظهور عبر إنستجرام|شاهد

فيديو

تفاصيل المكالمة التليفونية بين حسام حسن ومحمد صلاح

استشاري اضطرابات النمائية للأطفال يشرح علاج التوحد.. ويوضح: هذا الخطأ يقع فيه المتخصصون..فيديو

الإصابة بالسكر والضغط الأبرز.. فيديو متداول لأضرار تناول الأطفال لـ الحلويات

زلة لسان.. بايدن يعلن التقاءه مؤخرًا برئيس فرنسا المتوفى منذ 28 عاما| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهور المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

اﻟﻤﺰﻳﺪ