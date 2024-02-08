شغل بدون غلطات.. 10 مواقع ذكاء اصطناعي تساعدك على زيادة الإنتاجية

مع تطور الذكاء الاصطناعي، أصبحنا نشهد ظهور أدوات جديدة ومساعدة يمكنها أن تجعل حياتنا أسهل وأكثر إنتاجية. وفي مجال العمل، يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في المهام الروتينية والمستهلكة للوقت، مما يسمح للموظفين بالتركيز على المهام الأكثر أهمية.

فيما يلي 10 مواقع ذكاء اصطناعي يمكن أن تساعدك على زيادة الإنتاجية في شغلك:

• Grammarly

يعد Grammarly أحد أشهر أدوات التدقيق اللغوي المتوفرة، وهو يستخدم الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الأخطاء النحوية والإملائية والأسلوبية في النصوص. يمكن أن يكون Grammarly مفيدًا بشكل خاص للطلاب والكتاب والصحفيين، ويمكن أن يساعدك على تحسين جودة عملك.

• Grammarly for Business

إذا كنت تعمل في شركة، فقد ترغب في التحقق من Grammarly for Business. هذه النسخة من Grammarly مصممة خصيصًا للاستخدام في مكان العمل، ويمكنها أن تساعدك في تجنب الأخطاء التي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل قانونية أو تجارية.

• ProWritingAid

ProWritingAid هو أداة أخرى للتدقيق اللغوي تستخدم الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الأخطاء. يوفر ProWritingAid مجموعة أوسع من الميزات من Grammarly، بما في ذلك تحليل الأسلوب والوضوح والتشويق.

• Hemingway Editor

يساعدك Hemingway Editor في كتابة نصوص أكثر وضوحًا وسهولة القراءة. يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد الجمل المعقدة والكلمات الطويلة والمصطلحات الفنية.

• Cliche Finder

إذا كنت تبحث عن طريقة لإزالة الكليشيهات من كتاباتك، فإن Cliche Finder هو الخيار الأمثل لك. يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد الكليشيهات الشائعة في اللغة الإنجليزية.

• Wordtune

Wordtune هو أداة كتابة إبداعية تستخدم الذكاء الاصطناعي لاقتراح تحسينات على كتاباتك. يمكن أن يساعدك Wordtune في العثور على كلمات أفضل وصياغة جمل أكثر فاعلية.

• Grammarly for Chrome

Grammarly for Chrome هي إضافة للمتصفح تساعدك في تصحيح الأخطاء النحوية والإملائية والأسلوبية في النصوص التي تكتبها على الإنترنت.

• Grammarly for Gmail

Grammarly for Gmail هي إضافة للمتصفح تساعدك في تصحيح الأخطاء النحوية والإملائية والأسلوبية في رسائل البريد الإلكتروني التي ترسلها.

• Grammarly for Docs

Grammarly for Docs هي إضافة لمستندات Google تساعدك في تصحيح الأخطاء النحوية والإملائية والأسلوبية في المستندات التي تنشئها في Google Docs.

• Grammarly for Slides

Grammarly for Slides هي إضافة لمستندات Google Slides تساعدك في تصحيح الأخطاء النحوية والإملائية والأسلوبية في الشرائح التي تنشئها في Google Slides.

هذه مجرد عينة قليلة من العديد من مواقع الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تساعدك على زيادة الإنتاجية في شغلك. بإجراء بعض الأبحاث، يمكنك العثور على الأدوات التي تناسب احتياجاتك وتساعدك على تحقيق أهدافك.