بأرخص سعر.. سامسونج تستعد لإطلاق موبايل جديد

كشفت تقارير حديثه عن أن سامسونج تعمل على تطوير عدة هواتف جديدة ضمن سلسلة F، من بينها هاتف Galaxy F15 5G الذي حصل مؤخراً على موافقة من منصة BIS الهندية، وهاتف Galaxy F55 5G الذي حصل على موافقة من كلاً من BIS و Wi-Fi Alliance.

الآن، ظهر تقرير جديد يشير إلى إطلاق هاتف Galaxy F14، ولكنه سيكون في الحقيقة نسخة معاد تسميتها من هاتف موجود ضمن سلسلة A!

Galaxy F14: نسخة محدثة من هاتف Galaxy A05s

تم رصد هاتف Galaxy F14 في قاعدة بيانات Google Play Console والتي كشفت عن مواصفات رئيسية للهاتف إلى جانب صورة له.

يظهر من خلال القائمة أن هاتف F14 مطابق تماماً لهاتف Galaxy A05s الذي تم إطلاقه في سبتمبر 2023، مع اختلاف بسيط في الاسم التجاري فقط.

مواصفات هاتف Galaxy F14 المتوقعة

• معالج Qualcomm SM6225 (معروف أيضاً باسم Snapdragon 680) - أي أنه يدعم شبكات الجيل الرابع فقط وليس 5G.

• شاشة Full HD+ بدقة 1080 x 2400 بكسل.

• نظام تشغيل Android 13.

إطلاق وشيك لهاتف Galaxy M14 أيضاً

بالإضافة إلى F14، من المتوقع أيضاً أن تقوم سامسونج بإطلاق هاتف Galaxy M14 قريباً، حيث ظهرت صفحة دعم لهذا الهاتف على موقع سامسونج الرسمي في كل من الهند وبنجلاديش. ويُعتقد أن إطلاق M14 سيكون حصرياً عبر متجر Amazon في الهند، بينما سيتوفر F14 على متجر Flipkart.