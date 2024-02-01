عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بأرخص سعر.. سامسونج تستعد لإطلاق موبايل جديد

صدى البلد

كشفت تقارير حديثه عن أن سامسونج تعمل على تطوير عدة هواتف جديدة ضمن سلسلة F، من بينها هاتف Galaxy F15 5G الذي حصل مؤخراً على موافقة من منصة BIS الهندية، وهاتف Galaxy F55 5G الذي حصل على موافقة من كلاً من BIS و Wi-Fi Alliance.

 

الآن، ظهر تقرير جديد يشير إلى إطلاق هاتف Galaxy F14، ولكنه سيكون في الحقيقة نسخة معاد تسميتها من هاتف موجود ضمن سلسلة A!

Galaxy F14: نسخة محدثة من هاتف Galaxy A05s

تم رصد هاتف Galaxy F14 في قاعدة بيانات Google Play Console والتي كشفت عن مواصفات رئيسية للهاتف إلى جانب صورة له.

 

يظهر من خلال القائمة أن هاتف F14 مطابق تماماً لهاتف Galaxy A05s الذي تم إطلاقه في سبتمبر 2023، مع اختلاف بسيط في الاسم التجاري فقط.

 

مواصفات هاتف Galaxy F14 المتوقعة

 

• معالج Qualcomm SM6225 (معروف أيضاً باسم Snapdragon 680) - أي أنه يدعم شبكات الجيل الرابع فقط وليس 5G.

• شاشة Full HD+ بدقة 1080 x 2400 بكسل.

• نظام تشغيل Android 13.

إطلاق وشيك لهاتف Galaxy M14 أيضاً

بالإضافة إلى F14، من المتوقع أيضاً أن تقوم سامسونج بإطلاق هاتف Galaxy M14 قريباً، حيث ظهرت صفحة دعم لهذا الهاتف على موقع سامسونج الرسمي في كل من الهند وبنجلاديش. ويُعتقد أن إطلاق M14 سيكون حصرياً عبر متجر Amazon في الهند، بينما سيتوفر F14 على متجر Flipkart.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار البنك المركزي .. مصطفى بكري يعلن خبرًا عاجلًا بشأن الدولار

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض

وصلت 400 جنيه| سر ارتفاع أسعار اللحوم.. ومفاجأة سارة في مارس

قبل تطبيقها الشهر المقبل| تفاصيل الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم.. بشرى

الأرصاد تكشف موعد تحسن أحوال الطقس وارتفاع درجات الحرارة

ماذا فعلت الحكومة للسيطرة على أسعار اللحوم قبل حلول شهر رمضان ؟

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين قضاة ومستشارين نوابا لرؤساء محاكم استئناف وابتدائية

مصدر أمني ينفي اقتراب التوصل مع إسرائيل لاتفاق حول رفح ومحور فيلادلفيا

موضوعات متعلقة

وداعا.. نهاية عهد موبايلات Nokia

تصميم iPhone 16 هيتغير ولا لأ .. اعرف الحقيقة

سعرها كسر الـ100 ألف جنيه.. بيع 200 ألف قطعة لـ«نظارة آبل الجديدة»

بأقل من 4000 جنيه.. هاتف Tecno الجديد بنفس شكل الـ iPhone

اشتري فورا موبايل Note 13..قوة أداء وتصميم أنيق بسعر مميز جدا

تحذير شديد اللهجة وخوف من احتكار الصين لسوق السيارات

بأرخص أسعار.. سامسونج تستعد لإطلاق موبايلات 4G

ميزة جديدة في موبايلات سامسونج يمكنها إنقاذ حياتك

ترشيحاتنا

علي جمعة: مصروفي كان 3 جنيهات ولعبت التنس وكرة القدم وزوجتي صوامة قوامة

وكيل موازنة النواب: رفع سعر الفائدة 2 % يساهم في خفض معدلات التضخم

رئيس موازنة النواب: رفع سعر الفائدة قرار إيجابي للسيطرة على سعر الصرف

فيتوريا يفاجئ اتحاد الكرة بـ شرط صادم لفسخ عقده مع منتخب مصر

الفنان بيرخص والأستاذ بيغلى .. ممثلة شهيرة تكشف سبب اعتزالها

أرخص سيارة من هيونداي 2024 تباع بـ 850 ألف جنيه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطن مكشوف وقصير.. كارول سماحة تثير الجدل بفستانها | شاهد

جاكيت قصير.. ياسمين الخطيب تلفت الأنظار بإطلالة أنيقة

فستان جريء.. ميرهان حسين تثير الجدل بإطلالتها

يعالج 10 مشاكل صحية خطيرة.. فوائد خارقة لكوب الكركديه

فيديو

أسعار اللحوم والسر وراء ارتفاعها

موعد انتهاء إجازة منتصف العام وعودة الدراسة

قرارات حكومية مهمة لمواجهة الدولار.. هل تنجح خطة السيطرة؟

من هو مدرب منتخب مصر القادم ؟ | اعرف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ