مفيش إزعاج ومعاكسات تاني..إزاي تتخلصي من مكالمات الـ Spam نهائيًا

تعاني الكثير من الأشخاص من كثرة مكالمات ال Spam أو الإعلانات غير المرغوب فيها على هواتفهم الذكية، والتي يمكن أن تكون مزعجة للغاية. يمكن أن تصل هذه المكالمات في بعض الأحيان إلى عدة مرات في اليوم، مما يمكن أن يصبح مصدرًا للإزعاج والمضايقة.

هناك عدة طرق للتخلص من مكالمات ال Spam نهائيًا، منها:

• حظر الأرقام: يمكنك حظر الأرقام التي تقوم بإجراء مكالمات ال Spam لك. يمكنك القيام بذلك يدويًا عن طريق حفظ الرقم كجهة اتصال واختيار خيار "الحظر". كما يمكنك استخدام تطبيقات حظر المكالمات التي تتيح لك حظر الأرقام تلقائيًا بناءً على معايير معينة، مثل رقم المنطقة أو رمز المنطقة أو مزود الخدمة.

• إبلاغ مزود الخدمة: يمكنك إبلاغ مزود الخدمة الخاص بك عن مكالمات ال Spam. سيتمكنون من التحقيق في الأمر واتخاذ الإجراءات المناسبة.

• تسجيل المكالمات: يمكنك تسجيل المكالمات التي تقوم بها أو التي يتم إجراؤها لك. سيسمح لك ذلك بتسجيل مكالمات ال Spam وتقديمها كدليل إلى السلطات المختصة.

• استخدام تطبيقات الحماية من ال Spam: هناك العديد من التطبيقات المتاحة التي يمكن أن تساعدك في حماية هاتفك من مكالمات ال Spam. تعمل هذه التطبيقات عن طريق فحص المكالمات الواردة بحثًا عن علامات ال Spam، ثم حجبها تلقائيًا.

فيما يلي بعض النصائح الإضافية التي يمكن أن تساعدك في تقليل عدد مكالمات ال Spam التي تتلقاها:

• لا تجيب على المكالمات من أرقام غير معروفة: إذا تلقيت مكالمة من رقم غير معروف، فلا تجيب عليها. من المرجح أن تكون مكالمة Spam.

• كن حذرًا عند تقديم معلوماتك الشخصية: لا تقدم معلوماتك الشخصية، مثل رقم هاتفك أو عنوانك الإلكتروني، إلا إذا كنت متأكدًا من الجهة التي تتحدث إليها.

• كن على دراية بالحيل التي يستخدمها المحتالون: يستخدم المحتالون أحيانًا حيلًا لمحاولة خداعك لمشاركة معلوماتك الشخصية. كن على دراية بهذه الحيل ولا تنخدع بها.

إذا اتبعت هذه النصائح، فستتمكن من تقليل عدد مكالمات ال Spam التي تتلقاها بشكل كبير.