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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قيمة مقابل سعر رخيص..أفضل هاتف فئة متوسطة من سامسونج

قيمة مقابل سعر رخيص..أفضل
قيمة مقابل سعر رخيص..أفضل هاتف فئة متوسطة من سامسونج

مع إطلاق سلسلة Galaxy S24 الرائدة في يناير 2024، قد تعتقد أن سامسونج قد أهملت هواتفها الذكية من الفئة المتوسطة. ومع ذلك، فإن Galaxy A73 هو دليل على أن الشركة لا تزال ملتزمة بتقديم أجهزة قوية وقيمة مقابل المال في هذه الفئة.

يتميز Galaxy A73 بشاشة Infinity-O مقاس 6.7 بوصة بدقة Full-HD+ ومعدل تحديث 120 هرتز. ويحتوي على نظام كاميرا رباعي مع عدسة رئيسية 108 ميجابكسل، وعدسة واسعة جدًا 12 ميجابكسل، ومستشعر ماكرو 5 ميجابكسل، ووحدة عمق 5 ميجابكسل. ويتم تشغيله بواسطة معالج Qualcomm Snapdragon 778G ثماني النواة مقترن بـ 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 أو 256 جيجابايت من التخزين الداخلي. ويحتوي على بطارية 5000 mAh مع دعم تقنية الشحن السريع 25W.

قيمة مقابل سعر رخيص..أفضل هاتف فئة متوسطة من سامسونج 

فيما يلي بعض الأسباب التي تجعل Galaxy A73 هو أفضل هاتف فئة متوسطة لعام 2024:

 

• الأداء: يوفر Snapdragon 778G أداءً قويًا كافيًا لمعظم المهام اليومية، بما في ذلك الألعاب والبث المباشر والتحرير.

• الكاميرا: تقدم الكاميرا الرباعية أداءً ممتازًا في جميع ظروف الإضاءة، مع صور ومقاطع فيديو واضحة وغنية بالتفاصيل.

• العمر الافتراضي للبطارية: توفر البطارية الكبيرة عمرًا طويلاً للبطارية حتى مع الاستخدام المكثف.

قيمة مقابل سعر رخيص..أفضل هاتف فئة متوسطة من سامسونج 

• القيمة مقابل المال: يوفر Galaxy A73 مجموعة ميزات قوية بسعر مناسب.

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي فئة متوسطة قوي وغني بالميزات، فإن Galaxy A73 هو خيار ممتاز.

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