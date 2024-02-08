خطرعلى خصوصيتك وفلوسك..اعرف إزاي تحمي فيسبوك بتاعك من خطر الهاكرز

أصبح فيسبوك من أكثر المنصات الاجتماعية شهرة في العالم، حيث يضم أكثر من 2.9 مليار مستخدم نشط شهريًا. ومع ذلك، فإن هذا الانتشار الواسع يجعله هدفًا جذابًا للقراصنة الذين يبحثون عن طرق لاختراق حسابات المستخدمين والوصول إلى معلوماتهم الشخصية.

هناك العديد من الطرق التي يمكن للقراصنة من خلالها اختراق حسابات فيسبوك، بما في ذلك:

• التصيد الاحتيالي: يرسل القراصنة رسائل بريد إلكتروني أو رسائل فيسبوك وهمية تبدو وكأنها تأتي من فيسبوك نفسه. تحتوي هذه الرسائل على روابط أو مرفقات ضارة يمكن أن تؤدي إلى إصابة جهاز المستخدم ببرامج ضارة أو سرقة بياناته الشخصية.

• استغلال الثغرات الأمنية: قد يتمكن القراصنة من الوصول إلى حسابات فيسبوك عن طريق استغلال ثغرات أمنية في نظام فيسبوك نفسه. يتم اكتشاف هذه الثغرات الأمنية بشكل دوري ويتم تصحيحها من قبل فيسبوك، ولكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يتم تطبيق التصحيحات على جميع المستخدمين.

• الهندسة الاجتماعية: يستخدم القراصنة تقنيات الهندسة الاجتماعية لإقناع المستخدمين بمشاركة معلوماتهم الشخصية أو النقر على روابط ضارة. يمكن أن يشمل ذلك استخدام أساليب مثل التعاطف أو التهديد أو التخويف.

هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لحماية فيسبوك بتاعك من خطر الهاكرز، منها:

• استخدام كلمة مرور قوية: استخدم كلمة مرور قوية تتكون من 12 حرفًا على الأقل وتشمل مزيجًا من الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز.

• تفعيل المصادقة الثنائية: تضيف المصادقة الثنائية طبقة إضافية من الأمان إلى حسابك من خلال مطالبتك بإدخال رمز منفصل بالإضافة إلى كلمة المرور الخاصة بك عند تسجيل الدخول.

• كن حذرًا عند النقر على الروابط أو فتح الملفات المرفقة: لا تقم أبدًا بالنقر على رابط أو فتح ملف مرفق مرسل إليك من شخص لا تعرفه.

• ابق على اطلاع على التحديثات الأمنية: قم بتحديث فيسبوك إلى أحدث إصدار دائمًا. تتضمن هذه التحديثات غالبًا إصلاحات لأوجه الضعف الأمنية التي يمكن أن يستغلها القراصنة.

فيما يلي بعض النصائح الإضافية التي يمكن أن تساعدك في حماية فيسبوك بتاعك من خطر الهاكرز:

• لا تشارك معلوماتك الشخصية مع الغرباء: لا تشارك أبدًا معلوماتك الشخصية، مثل رقم هاتفك أو عنوانك الإلكتروني، مع أي شخص لا تعرفه.

• كن على دراية بالحيل التي يستخدمها المحتالون: يستخدم المحتالون أحيانًا حيلًا لمحاولة خداعك لمشاركة معلوماتك الشخصية. كن على دراية بهذه الحيل ولا تنخدع بها.

• استخدم تطبيقات الأمان: هناك العديد من التطبيقات المتاحة التي يمكن أن تساعدك في حماية فيسبوك بتاعك من خطر الهاكرز. تعمل هذه التطبيقات عن طريق فحص حسابك بحثًا عن علامات اختراق، ثم تنبهك إذا اكتشفت أي شيء غير طبيعي.

إذا اتبعت هذه النصائح، فستتمكن من تقليل خطر اختراق حسابك على فيسبوك بشكل كبير.