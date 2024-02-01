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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تيك توك يعيد تعريف عالم التسوق عبر الإنترنت.. هل ستصبح منصة تسوق عملاقة؟

تيك توك يعيد تعريف
تيك توك يعيد تعريف عالم التسوق عبر الإنترنت: هل ستصبح منصة

لم يعد تيك توك مجرد منصة ترفيه وتواصل اجتماعي، بل بات يُعيد رسم خريطة عالم التسوق الإلكتروني بخطوات سريعة وجريئة. حيث أطلقت الشركة مؤخراً ميزة تجريبية للتجارة الإلكترونية تهدف إلى تحويل كل مقطع فيديو إلى تجربة تسوق محتملة.

 

*الميزة الجديدة تربطك بعروض مشابهة مباشرة من متجر تيك توك*

 

تقوم هذه الميزة على تقنية ذكية قادرة على التعرف تلقائياً على المنتجات الظاهرة في مقاطع الفيديو. وبمجرد مشاهدتها، يظهر للمستخدم خيار "استكشف منتجات مشابهة في متجر تيك توك"، لينتقل بعدها إلى مجموعة مختارة من المنتجات ذات العلاقة. ويجسد هذا التطوير استراتيجية تيك توك الأوسع لدمج راحة المنصات الشبيهة بأمازون مع الطبيعة التفاعلية والاستكشافية لوسائل التواصل الاجتماعي. ويعد متجر تيك توك الذي تم إطلاقه في الولايات المتحدة خير دليل على هذه الرؤية. والهدف واضح: يسعى تيك توك إلى إحداث ثورة في تجربة التسوق، من خلال المزج بين الترفيه والاستهلاك.

 

*بدايات مشجعة وتحديات قائمة*

 

حظي متجر تيك توك باستقبال متباين. فمن ناحية، شهدت الشركات الصغيرة زيادة كبيرة في المبيعات، خاصة خلال موسم العطلات، وذلك بفضل جهود تيك توك الترويجية مثل الشحن المجاني والخصومات. وقد اجتذب جنون التسوق في شهر نوفمبر، بما في ذلك "الجمعة السوداء" و"اثنين الإنترنت"، أكثر من 5 ملايين عميل جديد.

ولكن لا تزال هناك تحديات قائمة. فقد أعرب المستخدمون عن قلقهم بشأن تدفق المنتجات المقلدة والانتشار الكبير للمحتوى الترويجي، الذي يرى البعض أنه يقلل من القيمة الترفيهية للمنصة. وتهدف ميزة تيك توك الجديدة إلى معالجة هذه المشكلات من خلال دمج روابط المنتجات بشكل غير ملحوظ في منشورات المستخدمين العاديين، بهدف توفير تجربة تسوق أكثر سلاسة وأقل إزعاجاً.

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