أرخص موبايل سامسونج في مصر

مع ازدياد الطلب على الهواتف الذكية بأسعار معقولة، تقدم سامسونج مجموعة متنوعة من الخيارات للمستخدمين ذوي الميزانيات المحدودة. ومن بين هذه الخيارات، يُعد هاتف Galaxy A04s أحد أرخص هواتف سامسونج في عام 2024.

مواصفات Galaxy A04s:

• شاشة PLS LCD بحجم 6.5 بوصة بدقة HD+

• معالج Exynos 850 ثماني النواة

• 4 جيجابايت رام

• 64 جيجابايت سعة تخزين داخلية

• كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل (رئيسية) + 2 ميجابكسل (عمق)

• كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل

• بطارية بسعة 5000 مللي أمبير

• نظام تشغيل Android 12

مميزات Galaxy A04s:

• سعر معقول

• عمر بطارية طويل

• كاميرا خلفية بدقة عالية

• شاشة كبيرة

• نظام تشغيل حديث

عيوب Galaxy A04s:

• معالج متوسط الأداء

• ذاكرة وصول عشوائي محدودة

• عدم وجود مستشعر بصمة

• عدم وجود دعم للشحن السريع

السعر:

يبدأ سعر Galaxy A04s من 4000 جنيه مصري، مما يجعله خيارًا مناسبًا للمستخدمين ذوي الميزانيات المحدودة.

يُعد هاتف Galaxy A04s خيارًا ممتازًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي بسعر معقول. فهو يوفر ميزات أساسية مثل شاشة كبيرة وعمر بطارية طويل وكاميرا خلفية بدقة عالية. ومع ذلك، يجب على المستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي بأداء عالٍ أو ذاكرة وصول عشوائي كبيرة أو مستشعر بصمة أن يبحثوا عن خيارات أخرى.

ملاحظة:

قد تختلف الأسعار والمواصفات حسب المنطقة.