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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو موبايلك قديم متزعلش.. اعرف أفضل تطبيق يخلي صورك رائعة

لو موبايلك قديم متزعلش..اعرف
لو موبايلك قديم متزعلش..اعرف أفضل تطبيق يخلي صورك رائعة

إذا كان هاتفك قديمًا وكاميرته ليست الأفضل، فلا تقلق! هناك العديد من التطبيقات التي يمكن أن تساعدك في تحسين جودة صورك.

 

في هذا التقرير، سنلقي نظرة على أفضل تطبيق لتحسين صور الهاتف القديم:

 

تطبيق Snapseed

Snapseed هو تطبيق مجاني من Google يوفر مجموعة واسعة من الأدوات لتحرير الصور. يحتوي على أدوات لضبط الألوان والتباين والسطوع والنقاء، بالإضافة إلى أدوات لإضافة المرشحات والإطارات والنص.

أحد أفضل الأشياء في Snapseed هو أنه سهل الاستخدام. حتى المبتدئون يمكنهم تعلم كيفية استخدام الأدوات الأساسية بسرعة.

إليك بعض النصائح لتحسين صورك باستخدام Snapseed:

• ابدأ بضبط الألوان والتباين. سيساعدك ذلك على جعل صورك أكثر إشراقًا ووضوحًا.

• استخدم أدوات تحسين الصورة. يمكن أن تساعدك هذه الأدوات في تقليل الضوضاء وتحسين التركيز.

• أضف المرشحات والإطارات والنص. يمكن أن تساعدك هذه الأدوات في إضفاء لمسة شخصية على صورك.

تطبيق VSCO

VSCO هو تطبيق آخر رائع لتحرير الصور. يوفر مجموعة متنوعة من الأدوات والميزات، بما في ذلك المرشحات والإطارات والتحرير اليدوي.

VSCO هو خيار جيد إذا كنت تبحث عن تطبيق يقدم مجموعة واسعة من خيارات التحرير.

إليك بعض النصائح لتحسين صورك باستخدام VSCO:

• جرب المرشحات المختلفة. يمكن أن تساعدك المرشحات في إنشاء مظهر فريد لصورك.

• استخدم التحرير اليدوي لضبط الألوان والتباين والسطوع والنقاء. سيساعدك ذلك على الحصول على مظهر أكثر احترافية لصورك.

• أضف الإطارات والنص. يمكن أن تساعدك الإطارات والنص في إكمال مظهر صورك.

تطبيق Adobe Lightroom

Adobe Lightroom هو تطبيق تحرير صور احترافي متاح على الهاتف المحمول. يوفر مجموعة واسعة من الأدوات والميزات، بما في ذلك التحرير اليدوي والضبط التلقائي والمرشحات والإطارات والنص.

Adobe Lightroom هو خيار جيد إذا كنت تبحث عن تطبيق يوفر لك تحكمًا كاملًا في تحرير صورك.

إليك بعض النصائح لتحسين صورك باستخدام Adobe Lightroom:

• تعلم كيفية استخدام الأدوات اليدوية. ستساعدك هذه الأدوات في ضبط الألوان والتباين والسطوع والنقاء بدقة.

• استخدم الضبط التلقائي لتحسين صورك بسرعة. يمكن أن يكون هذا مفيدًا إذا كنت لا ترغب في إنفاق الكثير من الوقت في التحرير.

• جرب المرشحات المختلفة. يمكن أن تساعدك المرشحات في إنشاء مظهر فريد لصورك.

• أضف الإطارات والنص. يمكن أن تساعدك الإطارات والنص في إكمال مظهر صورك.

اختر التطبيق المناسب لك

يعتمد أفضل تطبيق لتحسين صور الهاتف القديم على احتياجاتك ومهاراتك. إذا كنت تبحث عن تطبيق سهل الاستخدام وخفيف الوزن، فإن Snapseed هو خيار جيد. إذا كنت تبحث عن تطبيق يوفر مجموعة واسعة من الخيارات والميزات، فإن VSCO أو Adobe Lightroom خياران جيدان.

تطبيق Adobe VSCO Snapseed Google تحسين جودة صورك

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