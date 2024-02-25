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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هينشروا عرضي.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بسبب فتاة تقتحم مسرح حفلها

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام مقطع فيديو لحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب وهى تصرخ لفتاة اقتحمت عليها المسرح.  

وبعدها قررت شيرين عبد الوهاب مصالحتها وعلقت فى الفيديو قائلة : السوشال ميديا هينشروا عرضي".

شهد حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب، الذى أقيم فى لبنان، أحدث ظهور لابنتيها هنا ومريم، حيث حرصت على اصطحابهما معها فى الحفل كنوع من الدعم.

وانتشر عدد من الفيديوهات للفنانة شيرين عبد الوهاب، وهى تقوم بالنداء على ابنتيها فى الحفل.

شيرين عبد الوهاب

وكشف الفنان حسام حبيب عن تحسن العلاقات بينه وبين زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب، في أول تعليق واضح على أنباء عودتهما بعد فترة من الانفصال.

وأعاد حسام حبيب نشر فيديو تغني فيه شيرين عبد الوهاب أغنيته “كدابة” في كواليس حفلها بلبنان الذي حضره عدد كبير من الجمهور.

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واكتفى حسام حبيب بكتابة قلب أحمر للتعليق على الفيديو الذي تدعمه فيه شيرين عبد الوهاب، بعد حذف أغنيته الجديدة كدابة من موقع “يوتيوب”.

وعلم “صدى البلد” أن النجمة شيرين عبد الوهاب عادت مرة أخرى إلى طليقها حسام حبيب، وذلك بعد فترة على طلاقهما.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد دخلت في قصة حب قصيرة، ولكنها انتهت سريعا، لتعود مرة أخرى لحسام حبيب .

وحلت خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف، ضيفة على برنامج “الحكاية”، والذي يقوم بتقديمه الإعلامي عمرو أديب.

وقالت ليلى عبد اللطيف: “أنا بشوف شيرين عبد الوهاب هتستقر عاطفيًا وهترجع شيرين اللي بنعرفها أول ما طلعت، مش هترجع لحسام حبيب تاني، حتى لو رجعت هتسيبه”.

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هينشروا عرضي.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بسبب فتاة تقتحم مسرح حفلها


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