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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسلات رمضان 2024.. أحمد العوضي يسجل جريمة منتصف النيل

أحمد العوضى
أحمد العوضى

نشر المؤلف محمود حمدان تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن مشاركته بمسلسل إذاعى مع الفنان أحمد العوضى من المقرر أن يبث فى رمضان المقبل.

 

وقال محمود حمدان : «توكلنا على الله المسلسل الإذاعي جريمة منتصف النيل للنجم أحمد العوضي يوميًا في رمضان علي راديو 9090، بإذنك يا رب 2024 بتاعتنا، جريمة منتصف النيل من تأليف محمود حمدان، وإخراج علي مصيلحي ومنتج منفذ أمل عبدالحميد، شارك في الكتابة رضا طلبة، ألحان الأغاني أكرم عادل».

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أحمد العوضى

من ناحية أخرى وطرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو مسلسل حق عرب للفنان أحمد العوضي، المنتظر عرضه في الموسم دراميا رمضان 2024.

 

وتضمن برومو مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضي، مشاهد مثيرة ومشوقة، وعدد من مشاهد الأكشن والمطاردات.

 

وقد روَّج الفنان أحمد العوضي لـ مسلسل حق عرب الذى يخوض به سباق دراما رمضان 2024، من خلال نشر بوستر العمل الخاص به عبر حسابه على موقع فيس بوك وعلق عليه "حق عرب.. رمضان 2024 ".

يشارك في بطولة مسلسل "حق عرب"، كل من أحمد العوضي، سلوي عثمان، هدى المفتي، وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

من ناحية أخرى، يعرض للفنان أحمد العوضي حاليا فيلم الاسكندراني، والذي يتعاون فيه مع المخرج خالد يوسف .

الفيلم بطولة كل من الفنان أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، صلاح عبد الله، إنتصار، عصام السقا، وهو من إخراج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

أحمد العوضى الفنان احمد العوضي المتحدة للخدمات الإعلامية محمود حمدان مسلسلات رمضان 2024 مسلسل جريمة منتصف النيل

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