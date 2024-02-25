بالأسماء.. الأهلي يستعيد خدمات 4 لاعبين قبل مباراة بلدية المحلة بالدوري

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جهود 4 لاعبين قبل مباراته النرتقبة أمام بلدية المحلة يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مؤجلات الدوري المصري، بعد أن غابوا عن الفريق فى مواجهة ميدياما الغاني.

ويستعيد الأهلي جهود كل من مروان عطية، ومحمود كهربا، والثنائي أحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا العائدين من الإصابة.

واستأنف فريق الأهلي تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة بعد العودة من غانا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بلدية المحلة في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة والمحدد لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل.