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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوليفان: فوز أوكرانيا في الحرب ضد روسيا بيد الكونجرس

سوليفان
سوليفان

قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، بعد يوم من الذكرى السنوية الثانية للغزو الروسي، إن أوكرانيا لا يزال بإمكانها الفوز في الحرب ضد روسيا، لكن أولاً، يتعين على الكونجرس أن يتحرك.

'بالطبع يمكن لأوكرانيا أن تفوز. وقال سوليفان خلال مقابلة مع برنامج “واجه الصحافة” الذي تبثه شبكة إن بي سي يوم الأحد: “بالطبع لقد نجحت أوكرانيا عسكريًا بالفعل في أحد أعمق أهدافها، وهو منع البلاد من الوقوع في أيدي الروس”.

لكن أوكرانيا لا يمكنها أن تفعل ذلك إلا إذا امتلكت الأدوات التي تحتاج إليها. 

وأضاف سوليفان: 'لهذا السبب تحتاج الولايات المتحدة إلى تقديم حزمة المساعدات التي تمت الموافقة عليها بتصويت كبير من الحزبين في مجلس الشيوخ - يحتاج مجلس النواب إلى تكثيف ذلك وإقراره'.

وكان مجلس الشيوخ تقدم بحزمة في وقت سابق من هذا الشهر كان من شأنها أن تقدم نحو 60 مليار دولار لأوكرانيا، التي اضطرت مؤخرا إلى سحب قواتها من مدينة أفدييفكا الرئيسية. لكن مجلس النواب أخذ عطلة لمدة أسبوعين دون تمرير حزمة المساعدات.

وأضاف: 'نتطلع إلى بعض الانتكاسات، بما في ذلك في الأيام الأخيرة، لأن أوكرانيا لم يكن لديها ما يكفي من الذخيرة للدفاع عن بلدة أفدييفكا في الشرق. وقال سوليفان: 'لكن في نهاية المطاف، لا تزال أوكرانيا تمتلك القدرة إذا زودناهم بالأدوات والموارد التي يحتاجونها ليتمكنوا من تحقيق الانتصار في هذه الحرب'.

وأضاف سوليفان: 'الأمر متروك لنا، للولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا، للوفاء بالتزاماتنا'.

الأمن القومي بالبيت الأبيض الحرب ضد روسيا الولايات المتحدة جيك سوليفان

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