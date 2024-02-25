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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

على أجهزة الأكسجين.. التفاصيل الكاملة لنقل رضا البحراوي إلى المستشفى

رضا البحراوي
رضا البحراوي

تصدر الفنان رضا البحراوي التريند، بعد تداول صورة له داخل المستشفى وهو على جهاز الأكسجين .

ونرصد القصة الكاملة لنقل رضا البحراوي الى المستشفى.


رضا البحراوي في المستشفي 

تعرض الفنان رضا البحراوى إلى وعكة صحية شديدة دخل على أثرها المستشفى وخضع إلى جلسات الأكسجين.

وغادر البحراوى المستشفى بعد تمثله للشفاء ويكمل حاليا برنامج العلاج بالمنزل بعد تعرضه لنزلة برد شديدة.

وكان الفنان رضا البحراوى تعرض لأزمة صحية مفاجئة نقل على أثرها إلى المستشفى وهو ما كشف عنه أحد أقاربه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

ونشر أحد أقارب رضا البحراوى صورا له من داخل المستشفى وطالب جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل.

أغنية رضا البحراوي


وتصدرت أغنية رضا البحراوي الجديدة "أنا الحدوتة" قائمة تريند موقع يوتيوب بعد ساعات من طرحها، بعدما قدم لها دعاية مسبقة عبر تطبيق تيك توك.

وحققت أغنية البحراوي الجديدة حوالي ربع مليون مشاهدة عبر يوتيوب خلال ساعات، وأصبحت رقم 1 ضمن قائمة الأعمال الموسيقية المطروحة مؤخرا.

أغنية "أنا الحدوتة" من كلمات محمد عنتر، وألحان رضا البحراوي ومصطفى حجاج، وتوزيع موسيقى محمد حريقة، ومن إنتاج "هاي ميوزيك" طارق عبد الستار، وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند".

يذكر أن الفنان رضا البحراوي، حصل الأسبوع الماضى على جائزة أفضل مطرب شعبى لعام 2023 فى أحد المهرجانات الفنية، وأهدى الجائزة إلى جمهوره.

رضا البحراوي رضا البحراوي في المستشفي

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