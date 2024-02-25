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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

خطة النواب تقرر تأجيل مناقشة الحساب الختامي لموازنة ديوان عام وزارة الطيران

صدى البلد

قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، تأجيل مناقشة الحساب الختامي لموازنة ديوان عام وزارة الطيران المدني للسنة المالية 2022/2023، لحين حضور وزير الطيران.

وانتقد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة ورئيس الاجتماع، عدم حضور وزير الطيران المدني اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة الحساب الختامي، قائلا: "نظرا لأن هناك ميعاد محدد للاجتماع في وقت سابق والوزير طلب تأجيله للحضور، وتم التأجيل بناء علي رغبته لكن فوجئنا بعدم حضوره اليوم، وتم عرض التأجيل من عدمه على أعضاء اللجنة، ووافقت اللجنة على التأجيل لحين حضور الوزير".

وأبلغ ممثل وزارة الطيران المدني لجنة الخطة والموازنة باعتذار الوزير عن الحضور في اجتماع اليوم لظروف خارجة عن الإرادة لوجود ارتباط لدى الوزير.

وطلبت لجنة الخطة والموازنة من ممثلي وزارة الطيران المدني موافاتها بتقرير بالموقف المالي لشركة مصر للطيران.

لجنة الخطة والموازنة الحساب الختامي وزارة الطيران

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