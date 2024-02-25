مهيب عبد الهادي : اللعيب النجم السوبر هو من يصنع الفارق

وجه الإعلامي مهيب عبد الهادي رسالة غامضة للجمهور عبر حسابه الشخصي إكس .



وكتب مهيب :" تقريبا. اللعيب النجم السوبر. هو اللي يصنع الفارق. يكسب الفريق يجيب بطولات يبان تأثيره في نتيجة المباريات. غير كدة لا يبقي نجم ولا سوبر".



تعادل مودرن فيوتشر مع سوبر سبورت بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة من البطولة، مما أنهى آمال سوبر سبورت في التأهل.

وبهذه النتيجة، اقترب مودرن فيوتشر من التأهل إلى ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 8 نقاط، خلف اتحاد العاصمة الجزائري المتصدر بـ 10 نقاط.

يحتاج مودرن فيوتشر لتعثر هلال بنغازي في مباراته مع اتحاد العاصمة ليحسم بطاقة التأهل، حيث يمتلك هلال بنغازي 3 نقاط فقط، ويحتاج مودرن فيوتشر إلى تعثرهم بالتعادل أو الخسارة.