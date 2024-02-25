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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

برنامج تدريبي لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والباحثين بكلية آداب عين شمس

جانب من الورشة
جانب من الورشة

ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الآداب جامعة عين شمس ، برنامجا تدريبيا لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين ، وذلك تحت رعاية د محمد ضياء زين العابدين ، رئيس الجامعة، ود حنان كامل عميد الكلية ، وإشراف د حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث .

وأكدت د حنان كامل أن الكلية لا تدخر جهداً فى دعم أبنائها من أعضاء هيئة التدريس بتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتشجيعهم لبذل مزيد من العطاء للارتقاء بالمستوى الأكاديمى والبحث العلمي، الأمر الذى يسهم في تحقيق أهداف الجامعة للوصول إلى ترتيب مميز على مستوى العالم .

من جانبه أكد د حاتم ربيع أن تنظيم هذه الدورات التدريبية يأتى في إطار تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ورفع كفاءتهم ،وخطوة مهمة في سبيل التطوير المهني ، ووسيلة لتعديل الأفكار وتطوير التعليم والتعلم لتحقيق الجودة الشاملة ، وليس فقط لمجرد الحضور على اعتبار أنه مطلب إدارى شكلي للترقية،  مشيراً إلى أن الدورات مجانية ،يحاضر فيها نخبة من الأساتذة والخبراء الأكاديميين، ويمنح المشاركين شهادة إفادة بالحضور.

وتتضمن هذه البرامج عددا من الموضوعات منها "إعداد ملف المقرر" الذى تقدمه د . هويدا عبد الحميد مديرة وحدة تقويم الأداء وضمان الجودة بالكلية ، " الكتابة الأكاديمية باللغة الإنجليزية" وتقدمها د. نادية حشيش الأستاذ بقسم اللغة الإنجليزية، " الأخطاء الشائعة فى كتابة البحث العلمى" يقدمها د. أحمد عبدالحميد المدرس بقسم اللغة العربية،  "الهوية الرقمية للباحثين في مواقع التواصل العلمي" تقدمها، د أماني السيد أستاذ علم المكتبات والمعلومات ووكيلة كلية الآداب جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، " بنك المعرفة المصري ودوره في تعزيز البحوث العلمية" و " "النشر الدولي واختيار المجلات العلمية ويقدمهما محمود داوود ، "مدير التسويق والمعلومات ببنك المعرفة المصري ، "  كيفية التقدم للمنح والبعثات" و تقدمها د. ريم الكبارتى، مدير إدارة رابطة الخريجين بالجامعة، "معايير الجودة " تقدمها د. هويدا عبد الحميد .

وتشهد الدورات إقبالا كبيرا واهتماما ملحوظا من أعضاء هيئة التدريس.

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