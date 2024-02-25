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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مفاجأة بشأن عدم التصالح بهذه الحالات.. وهذا الموعد الأخير لصدور لائحة القانون

التصالح في مخالفات
التصالح في مخالفات البناء

كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن أخر موعد لصدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح بمخالفات البناء.

وتابع منصور في تصريحاته لـ صدى البلد  أن اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح  صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي  في 18 ديسمبر 2023، وبالتالي آخر موعد لصدورها هو 18 مارس 2024.

تطبيق قانون التصالح 2024

وأوضح إن المواطنين يضعون الآمال على هذه اللائحة؛ لترجمة تطبيق قانون التصالح على أرض الواقع، خاصة ان القانون الماضي كان به عدد من السلبيات، وبالتالي نحن في حاجة لضرورة تلافيها، وتجنبها؛ حتى لا نعود إلى نقطة الصفر.

 ٣ مخالفات لن يتم التصالح عليهم 

وكشف منصور عن ٣ مخالفات لن يتم التصالح عليهم بالقانون الجديد ، وهم المبنى غير السليم إنشائيا والقابل للسقوط ، وايضا التعدي على الآثار ونهر النيل، وكذلك تحويل الجراج لأغراض أخرى.

وأوضح منصور أن من من لم يتقدم بطلب التصالح أو من تم رفض طلبه، عاقبه القانون بحظر توصيل المرافق، والحرمان من أي وجه من أوجه الدعم إذا كان قد تم توصيل المرافق بالفعل، وعدم اتخاذ أي إجراءات لشهر أو تسجيل العقار.

قانون التصالح قانون التصالح 2024 التصالح بمخالفات البناء الجراج تسجيل العقار حظر توصيل المرافق

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