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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو طلبك مرفوض.. طريقة التظلم في مخالفات البناء

مخالفات البناء
مخالفات البناء

يعد التصالح فى مخالفات البناء من الأمور الهامة التي تشغل بال المواطنين كما يرغب الكثيرون في معرفة طريقة التظلم فى رفض طلب التصالح فى مخالفات البناء حيث توجد بعض  الشروط الخاصة ليتم قبول طلب التصالح .

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كيفية التصالح في مخالفات البناء.. التفاصيل والأسعار

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بعد صدور اللائحة التنفيذية.. تعرف على رسوم فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء

طريقة التصالح في مخالفات البناء

-  تتولى الأمانة الفنية إعداد تقارير بشأن كل طلب، على أن تعرضه على اللجنة الفنية المختصة التي تتولى عملية الفحص والمعاينة والبت في طلب التصالح بالقبول أو الرفض

- يليها اخطار صاحب الشأن بما تمّ في طلب التصالح خلال مدة محددة.

التظلم في حالة رفض طلب التصالح

وهناك مجموعة من الخطوات اللازمة من أجل التظلم في حالة رفض طلب التصالح في مخالفات البناء والتي يجوز فيها لمقدم طلب التصالح في مخالفات البناء وتشمل ما يلي :-

- التظلم من قرار الرفض خلال 30 يوم من تاريخ إخطاره به، وتختص بنظر التظلمات لجنة، يتم تشكيلها بقرار من السلطة المختصة برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية، مكونة من مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن 5 سنوات.

- كما يوجد 3 مهندسين في اللجنة من النقابة، ويتوافر في 2 منهما خبرة لا تقل عن 10 سنوات، ويكون أحدهما متخصص في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية.


- لا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجع الجانب الذي منه الرئيس.

 

- تبت اللجنة في التظلم خلال 60 يوم من تاريخ تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى، تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

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محافظ الدقهلية يوجه بسرعة الانتهاء من ملف التقنين والتصالح على مخالفات البناء

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كيفية التصالح في مخالفات البناء.. التفاصيل والأسعار

حالات رفض التصالح في مخالفات البناء

وهناك مجموعة من الحالات التي  يتم فيها رفض التصالح فى مخالفات البناء والتي تشمل ما يلي :-

- يوم رفض التصالح فى حالة التخلف عن مواعيد التظلم المحددة.

- تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

- كما يتم رفض التصالح فى حالة حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

- عدم سداد الأقساط المستحقة مقابل التصالح.

- رفض اللجنة لطلب التصالح في مخالفات البناء.

- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.

- عدم سداد مبلغ التصالح خلال 60 يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب.

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