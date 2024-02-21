محافظ الدقهلية يوجه بسرعة الانتهاء من ملف التقنين والتصالح على مخالفات البناء



أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء اننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي للمحافظة كل في موقعه من أجل خدمة المواطنين والعمل علي حل كافة المشاكل التي تواجههم وتلبية احتياجاتهم في كافة القطاعات.



جاء ذلك خلال رئاسته لإجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظه ، والعقيد أ.ح الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة ، والساده مديري مديريات الخدمات ورؤساء القطاعات الخدمية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء .



وأشار " المحافظ " إلي أن الإعداد والتجهيز للعمل هو سر النجاح والتفوق فبدون تنظيم جيد لن يكون هناك نهوض بمنظومة العمل والمؤسسة وهذا لن يتحقق إلا بالعمل كفريق واحد .



وقال " مختار " خالص التهاني القلبية للشعب المصري ولشعب الدقهلية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علي مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات وعلي الأمة العربية والإسلامية.



ووجه " المحافظ " بسرعة الانتهاء من تجهيز باقي معارض اهلا رمضان بجميع المراكز والمدن والاحياء وافتتاحها لتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضه للمواطنين طوال أيام شهر رمضان المبارك والتنسيق مع مديرية التموين بالدقهلية والغرفة التجارية لتوفير جميع السلع والمواد الغذائية بهذه المعارض .



كما وجه " مختار " بإطلاق العديد من المبادرات بالتنسيق مع مديرية التموين لتخفيض أسعار اللحوم والسلع والمواد الغذائية بجميع المنافذ والمعارض علي مستوي المحافظه بالإضافة إلي مراقبة الأسواق للحد من ارتفاع الأسعار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين .



وأيضاً وجه " المحافظ " لرؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتنسيق الكامل مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لمتابعة اي تغيرات جديده او مخالفات وإزالتها في المهد ، لمنع البناء المخالف سواء علي الأراضي الزراعية أو املاك الدولة أو مخالفة قيود الارتفاع او البناء بدون ترخيص .



وكاف " مختار " رؤساء المراكز والمدن والاحياء بتكثيف العمل في ملف تقنين املاك الدولة والاستعداد الكامل للانتهاء من ملف التصالح علي مخالفات البناء فور صدور اللائحة التنفيذية الجديدة وفقاً للقانون الجديد لخدمة المواطنين وتسليم عقود التقنين ونماذج التصالح حفاظا علي أموال الدولة وتعظيم مواردها .



كما كلف " المحافظ " رؤساء المراكز والمدن والاحياء بتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين واستمرار اعمال الحملات المكبره لرفع المخلفات البلدية والصلبه ونواتج التطهير لتشمل جميع مراكز ومدن المحافظة ، حتي تصبح المحافظة خالية تماماً من تجمعات القمامة ونواتج التطهير التاريخية .



والجدير بالذكر أن المجلس التنفيذي قد وافق علي عدد من الموضوعات شملت الموافقه علي طلب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتخصيص مساحة 300 متر مربع بمدينة المنزلة لانشاء مجمع خدمات للتأمينات والمعاشات لخدمة كبار السن، كما وافق المجلس استصدار قرارات اعتماد مشروع المخططات التفصيلية للمنطقة الصناعية بجمصه ومشروع المخططات التفصيلية لعدد 9 قطع اراضي مكتسبة من انشاء الحزام الامن بمدينة المطرية لتخطيط الواجهة المائية لمدينة المطرية علي بحيرة المنزلة ، وتمت الموافقة علي تسكين مكتب صحة بني عبيد بمجمع خدمات بني عبيد بصفة مؤقته لحين انتهاء اعمال التشطيب للدور الثاني علوي بمجمع المصالح.

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