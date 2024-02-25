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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اقتصادي: قرارات مجلس الوزراء اليوم "بشرة خير" وانفراجة قريبا

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

علق الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، على القرارات التي وجه بها مجلس الوزراء اليوم بشأن توفير عدد من السلع بأسعار وخدمات للمواطنين والإفراج التدريجي عن السلع الموجودة في الجمارك وتوفير التمويل المطلوب للسلع الاستراتيجية والأدوية، موضحًا أن هذا استكمال للأخبار المبشرة الذي نشهدها خلال هذه الأيام.

وأوضح «البهواشي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن قرارات مجلس الوزراء اليوم هي رد واستجابة فعلية لتوقيع صفقة تطوير «رأس الحكمة»، مشددًا على أن قرارات اليوم بشرة خير لتوافر السلع الأساسية قبل رمضان وانفراجة قريبًا، مشيرًا إلى أن الجهود الذي تم بذلها بدأت في إنتاج ثمارها وتشمل باقي القطاعات في الاقتصاد المصري.


 انفراجة

وشدد على أنه بهذه القرارات سيكون هناك انفراجة قريبًا لتوافر السلع الأساسية والذي سيكون لها تأثير بشكل كبير لزيادة المعروض ودورها في السيطرة على معدل التضخم وهو من أهم الأولويات التي تهم المواطن، حيث إنه سيكون هناك سيطرة على أسعار السلع وزيادة المعروض منها.

وأشار إلى أنه في الفترة المقبلة سنشهد ضخ مزيد من السلع الأساسية من خلال المنافذ الحكومية ومنافذ «أهلًا رمضان» والذي سيكون له دور في السيطرة على معدل التضخم وزيادة المعروض من السلع التي يحتاجها المواطن.

الإقتصاد المصرى السلع الأساسية المنافذ الحكومية توافر السلع توافر السلع الأساسية معدل التضخم

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