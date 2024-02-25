بهدف مثير | مرموش ينقذ آينتراخت أمام فولفسبورج في الدوري الألماني

قاد الدولي المصري عمر مرموش فريقه آينتراخت فرانكفورت الألماني لتعادل قاتل أمام فولفسبورج 2-2، فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ23 من مسابقة الدوري الألماني.



وتواجد عمر مرموش في التشكيل الأساسي لفرانكفورت ولعب حتى النهاية، وكان فريقه متأخرا 2-1 حتى الدقيقة 92 قبل أن يسجل جناح منتخبنا الوطني هدفا قاتلا لفريقه ويقوده للتعادل 2-2.

أحرز أهداف فولفسبورج ماكسينس لكرواكس وكيفن بيهرينس في الدقائق 2 و36، فيما سجل لفرانكفورت فيليب ماكس وعمر مرموش في الدقائق 14 و92 على الترتيب.



وبهذه النتيجة، يحتل آينتراخت فرانكفورت المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 34 نقطة، فيما يأتى فولفسبورج فى المركز 12 برصيد 25 نقطة.