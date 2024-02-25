يمر بوعكة صحية.. نص كلمة فاروق حسني في إعلان جوائز مؤسسته

تغيب الفنان الكبير فاروق حسني، عن حفل توزيع جوائز مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، في دورتها الجديدة، نظرا لمروره بوعكة صحية.

وسجل وزير الثقافة الأسبق، كلمة، تم إلقائها خلال الحفل، قال فيها: “سعادتي اليوم لا توصف، وبهجتي اليوم في أوجها، فأنا أرى المؤسسة التي حلمت بها طوال حياتي في دورتها الخامسة، وعاما بعد عام، أرى هذه المؤسسة تكبر بكم ولكم، ولا أرى أجمل من أن أشهد ألفا من الفنانين الشباب وهم يجتهدون في التقديم إلى جوائز المؤسسة، ويأملون في أن يشاركوا بأعمالهم وحضورهم كل عام”.

وأضاف: ألف من الفنانين، كتيبة من المواهب، جيش من الأحلام، يقف الآن أمام أعيننا، نشهد إبداعاتهم، ونشاركهم فرحتهم بالفن والإبداع، وهذا يدل بلا شك على أن مصر الكبيرة العظيمة التي أسست وجودها بالعلم، وصنعت حضارتها بالفن ما زالت حاضرة وبقوة، ومازالت قادرة بجدارة.

وتابع: منذ اليوم الأول وقد راهنت هذه المؤسسة على الشباب، وكان رهانا رابحا بكل تأكيد، فهذا الشباب الممتلئ بروح الفن ورسوخه من أهم مؤشرات حيوية الشعب المصري الذي صنع حضارته بفلسفته وحكمته ورؤيته ، ولهم أقول إن كانت الدورات السابقة قد ازدادت بكم تألقا، فإن هذه الدورة الخامسة تزداد بكم قوة ورسوخا، فأنتم من تصنعون اليوم، وتخططون الغد، وترسمون بريشتكم أحلام الإنسان وآلامه، وتعزفون معه وله نشيد الحياة.

وأكمل: ولا يفوتني هنا ونحن نحتفل بالدورة الخامسة أن أشيد بوزارة الثقافة ومعالي الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ، على التعاون المثمر، والتفاعل الإيجابي مع أنشطة المؤسسة ، كما أتوجه بالشكر الوافر إلى الفنانين والأساتذة الأجلاء أعضاء لجان التحكيم الذين اجتهدوا في أن يصل كل فائز إلى جائزته بشفافية وحيادية ونزاهة، كما لا يفوتني أيضا أن أتقدم بالشكر للإعلاميين والكتاب والصحفيين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي على احتفائهم الواعي، ومتابعة مستمرة، أما السادة الأجلاء أعضاء مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون فلهم كل الشكر، وإليهم ينسب كل الفضل".