أسعار الغاز الطبيعي تنخفض لأدنى مستوياتها منذ عقود

انخفضت أسعار الغاز الطبيعي إلى أدنى مستوياتها التاريخية، نتيجة لفصل الشتاء الدافئ على نحو غير معتاد والإنتاج الأمريكي القوي.

ودفع هذا التطور منتجي الغاز إلى تقليص عمليات الحفر، بحثًا عن الراحة من فائض العرض في السوق.

وتكشف البيانات الأخيرة، التي نشرتها “وول ستريت جورنال”، أن العقود الآجلة للغاز الطبيعي المعدلة حسب التضخم بلغت أدنى مستوياتها منذ بدء التداول في بورصة نيويورك التجارية في عام 1990.

وأدى هذا الانخفاض الكبير في الأسعار إلى توفير كبير للمستهلكين الأميركيين، مع انخفاض فواتير الخدمات العامة بنحو 18% مقارنة بالعقود الآجلة للغاز الطبيعي. إلى العام السابق.

وفي حين أن انخفاض الأسعار يفيد المستهلكين والشركات التي تعتمد على الغاز الطبيعي في التصنيع، إلا أنه يشكل تحديات أمام المنتجين الذين يعانون من هوامش الربح المتضائلة.

وأعلنت شركة تشيسابيك للطاقة، إحدى أكبر منتجي الغاز في البلاد، عن خفض الإنفاق بنسبة 20% لعام 2024 وانخفاض مماثل في الإنتاج. وقد تم اعتماد تدابير مماثلة من قبل لاعبين آخرين في الصناعة استجابةً للانكماش المستمر في السوق.

ويتوقع المحللون والمسؤولون التنفيذيون في الصناعة انعكاس الأسعار في وقت لاحق من هذا العام وفي عام 2025، بالتزامن مع بدء العمليات في محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة. ومع ذلك، فإن تأثير تخفيضات الإنفاق الحالية على مستويات الإنتاج قد يستغرق عدة أشهر حتى يتحقق بسبب الالتزامات التعاقدية القائمة.

وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في الإنتاج اليومي مقارنة بأرقام شهر ديسمبر، إلا أن إنتاج الغاز الأمريكي لا يزال أعلى من شهر فبراير الماضي. وقد أدى هذا الفائض، بالإضافة إلى انخفاض الطلب بشكل غير عادي بسبب ظروف الشتاء المعتدلة في أسواق التدفئة الرئيسية، إلى تراكم كبير في الغاز في مرافق التخزين. ويحذر المحللون من أنه بدون انخفاض كبير في الإنتاج أو زيادة الطلب، فإن سعة التخزين قد تصل إلى مستويات حرجة في وقت لاحق من هذا العام.

علاوة على ذلك، فإن انخفاض الطلب على الفحم، مدفوعاً بظروف الطقس المعتدلة وزيادة العرض، يزيد الوضع تعقيداً، وقد تحتاج أسعار الغاز إلى الانخفاض أكثر لتحفيز منتجي الطاقة على التحول من الفحم إلى الغاز كمصدر أساسي للوقود.

يعبر المتداولون عن مشاعر هبوطية فيما يتعلق بمستقبل أسعار الغاز الطبيعي، مع تداول خيارات الشراء عند مستويات منخفضة تاريخيًا، مما يشير إلى احتمال حدوث المزيد من الانخفاضات في الأسعار في الأشهر المقبلة.

نظرًا لأن سوق الغاز الطبيعي يواجه تحديات غير مسبوقة، يظل أصحاب المصلحة في الصناعة يقظين، ويراقبون التطورات عن كثب ويكيفون الاستراتيجيات للتنقل في المشهد المتطور.