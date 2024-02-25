بيطري الشرقية ينظم قافلة طبية مجانية بقرية السعيدية بمشتول السوق

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وضرورة الاستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر إحتياجا بهدف زيادة الوعى البيطرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثورة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى و تقديم العلاج المجانى وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية وإدارة مشتول السوق البيطرية قامت بالإشتراك مع جامعة الزقازيق و بالتعاون مع القطاع الخدمى بالمحافظة بتنظيم قافلة طبية بيطرية توعوية وقائية مجانية بقرية السعيدية التابعة لإدارة مشتول السوق البيطرية وتوابعها وذلك ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصرى و ذلك بحضور كلاً من مدير إدارة مشتول السوق البيطرية ورؤساء اقسام الرعاية والعلاج والإرشاد والابيدميولوجى بإدارة مشتول السوق وعدد كبير من القيادات التنفيذية و العلمية والشعبية وكبار المربين بالقرية تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري الي أن القافلة قامت برش ٥٠٠ رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية و تجريع ٢٥٠ رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية .

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوتين و عدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية و مشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية ( أبقار – جاموس ) و مشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية و أهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو ومشروع تحصين الثروة الداجنة ضد مرض أنفلونزا الطيور.