وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمة الصحية بمستشفى السعديين

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية مستشفى السعديين المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، والاطمئنان على الحالة الصحية لمدير مستشفى مشتول السوق المركزي الأسبق.

تفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى السعديين، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومن التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية بالأقسام الطبية الحرجة، كما اطمأن على الحالة الصحية للدكتور حسام معروف مدير مستشفى مشتول السوق الأسبق، والذي يتلقى الرعاية الصحية بالعناية المركزة بمستشفى السعديين، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية له، ومؤكداً على عدم مغادرته المستشفى حتى تماثله للشفاء تماماً، كما تفقد قسم الجراحة، وناقش وكيل الوزارة مع مدير المستشفى خطة تطوير الأقسام الداخلية، طبقاً للمعايير والكود المصري، بالتعاون مع المجتمع المدني.

كما اطمأن الدكتور هشام مسعود على الخدمة المقدمة للمرضى بقسم علاج وجراحات الأورام، وحرص على الاستماع إلى المرضى، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، والذين أشادوا بالرعاية الصحية المقدمة لهم بالمستشفى، كما ناقش مع مدير المستشفى الخطة العلاجية للمرضى بالأقسام الطبية، موجهاً بسرعة تجهيز الوحدة الجديدة لعلاج أورام الأطفال، والتي سيتم تجهيزها بقدرة استيعابية ٥ أسرة، وتأتي استكمالاً لطفرة الخدمات النوعية الموجودة، لتغطية خدمة علاج الأورام السرطانية لمختلف الأعمار السنية، وخاصة بعد التشغيل التجريبي للعناية المركزة للأطفال الجديدة.

وتفقد "مسعود" قسم الحضانات، وقام بمناظرة الملفات الطبية للمرضى، بالعناية المركزة للأطفال، والتأكد من تدوين كافة الإجراءات التمريضية والعلاجية بها، واستكمال العروض والفحوصات الطبية اللازمة لهم، كما اطمأن على انتظام إجراء العمليات الجراحية بوحدة جراحات العمود الفقري وجراحات المخ والأعصاب، والتي تعد الأولى من نوعها بالمستشفى بعد تشغيل هذه الوحدة الجديدة منذ عدة أسابيع، تم من خلالها إجراء عدد ٢٥ عملية لتوسيع القناة العصبية، وتثبيت الفقرات، وتصليح الانزلاق الغضروفي.