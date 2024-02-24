عقب افتتاح محافظ الشرقية لها.. إقبال متزايد من المواطنين على معارض أهلاً رمضان

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع المهندس محمد الزاهد، رئيس الغرفة التجارية بالشرقية، حركة البيع والشراء بمعارض “أهلاً رمضان”، وذلك للتأكد من توافر السلع الضرورية والأساسية للمواطنين والالتزام بالبيع طبقاً لقائمة الأسعار الاسترشادية، مع وضع التسعيرة على المنتجات المعروضة، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة انتهت من إقامة معارض "أهلاً رمضان" بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين وكبار التجار، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف توفير جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن نظيراتها بالخارج تيسيراً على المواطنين ومحاربة ارتفاع الأسعار.

وأوضح محافظ الشرقية أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من يحاول التلاعب بأسعار السلع والمواد الغذائية أو يقوم بحجبها أو منعها من السوق واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حياله.

وقال إن المحافظة حريصة على التصدي لموجه غلاء الأسعار، وتوفير جميع السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بتوفير السلع والمواد الغذائية وإحكام السيطرة والرقابة على الأسعار والأسواق.

من جانبه، أوضح المهندس محمد الزاهد، رئيس الغرف التجارية بالشرقية، أن معارض “أهلاً رمضان” والتي تم إقامتها بمختلف مراكز ومدن المحافظة تضم جميع السلع الغذائية وياميش رمضان واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان أمام المواطنين بأسعار مخفضة عن السوق تتراوح من 20 إلى 25% وبجودة عالية، وذلك في إطار التعاون بين المحافظة والغرفة لمكافحة الغلاء وتخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط ومحدودي الدخل.

وقال رئيس الغرفة إن معرض “أهلاً رمضان” هذا العام يشارك فيه عدد كبير من شركات ومصانع السلع الاستراتيجية، ويأتي ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق ومواجهة احتكار السلع من بعض التجار وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين استعداداً لشهر رمضان الكريم والذي يتضاعف فيه حجم الاستهلاك.

وأضاف أنه تم تشكيل لجان رقابية وتفتيشية من قبل الغرفة للتأكد من جودة السلع المعروضة، وأن البيع يجرى وفق الأسعار المحددة بالفعل بعد الخصم الخاص بالمعرض والذي قرره محافظ الشرقية.

وشدد على الاستمرار والالتزام بدعم جميع السلع الاستراتيجية والأساسية للمواطنين، والوقوف جنباً إلى جنب مع الحكومة في تخفيف العبء عن المواطنين.

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