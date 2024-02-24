حملات يومية لرفع الإشغالات والتعديات وتطبيق القانون على المخالفين بالشرقية

طالب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، شنت رئاسة حي أول الزقازيق حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمحيط حلقة السمك وكوبري ابو عميره وإلزام أصحاب المحال التجارية بعرض بضاعتهم داخل المحال الخاصة بهم لفتح الطرق أمام المارة.



كما توجهت الأجهزة التنفيذية لرفع الإشغالات المخالفة بشارع فاروق وتم مصادرة الأكشاك المخالفة أمام القصر الأبيض بجوار السكة الحديد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بحملة إزالة للتعديات المخالفة بنطاق الوحدة المحلية بقرموط صهبرة وأسفرت الحملة عن فك شدة خشبية على مساحة ( ١٠٠م ) مجهزة لعمل سقف دور ثالث علوي داخل الحيز بقرية الحصه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

في سياق متصل، شنت الوحدة المحلية بصفط زريق حملة لازالة تعدي بعزبة عرب شاهين التابعة لقرية شنبارة منقلا التابعة للوحدة المحلية بصفط زريق وأسفرت الحملة عن تنفيذ ازالة كلية لغرفة بالطوب الدبش والاسمنت على مساحة ( ٩ م ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وحفاظاً على الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة شنت رئاسة حي أول الزقازيق حملة لإزالة اللافتات والإعلانات المخالفة لتحسين الرؤية البصرية بالطريق العام أمام المواطنين والزائرين.