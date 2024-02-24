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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات يومية لرفع الإشغالات والتعديات وتطبيق القانون على المخالفين بالشرقية

صدى البلد

طالب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، شنت رئاسة حي أول الزقازيق حملة مكبرة  لرفع الإشغالات بمحيط حلقة السمك وكوبري ابو عميره وإلزام أصحاب المحال التجارية بعرض بضاعتهم  داخل المحال الخاصة بهم لفتح الطرق أمام المارة.

عقب جولة محافظ الشرقية بالسعديين وسنهوت.. حملة نظافة مكبرة وتمهيد الطرق


كما توجهت الأجهزة التنفيذية لرفع الإشغالات المخالفة بشارع فاروق وتم مصادرة الأكشاك المخالفة أمام القصر الأبيض بجوار السكة الحديد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بحملة إزالة للتعديات المخالفة بنطاق الوحدة المحلية بقرموط صهبرة وأسفرت الحملة عن فك شدة خشبية على مساحة ( ١٠٠م ) مجهزة لعمل سقف دور ثالث علوي داخل الحيز بقرية الحصه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

في سياق متصل، شنت الوحدة المحلية بصفط زريق حملة لازالة تعدي بعزبة عرب شاهين التابعة لقرية شنبارة منقلا التابعة للوحدة المحلية بصفط زريق وأسفرت الحملة عن تنفيذ ازالة كلية لغرفة بالطوب الدبش والاسمنت على مساحة ( ٩ م ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وحفاظاً على الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة شنت رئاسة حي أول الزقازيق حملة لإزالة اللافتات والإعلانات المخالفة لتحسين الرؤية البصرية بالطريق العام أمام المواطنين والزائرين.

أصحاب المحال التجارية الأراضى الزراعية وأملاك الدولة الأراضى الزراعية الإجراءات القانونية البناء بدون ترخيص الإعلانات المخالفة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تحسين الرؤية البصرية

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