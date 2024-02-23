عقب جولة محافظ الشرقية بالسعديين وسنهوت.. حملة نظافة مكبرة وتمهيد الطرق

أجرى محافظ الشرقية جولة مفاجئة بقرى مركز منيا القمح للاطمئنان على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين كلف أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح بشن حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة من مدخل قرية السعديين فضلاً عن تمهيد وتسويه الطريق لتوسعته أمام المارة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع الوحده المحلية بالسعديين حملة نظافة مكبرة لرفع تراكمات القمامة من مدخل القرية فضلاً عن تسويه الطرق الداخلية والطرق المؤدية إليها بإستخدام الجليدر لتهيئتها أمام حركه المواطنين.

قدم الأهالي الشكر للمحافظ وللجهاز التنفيذى للمتابعه الميدانية المستمرة علي أرض الواقع للخدمات وتوجيه كافه الجهود لتحسينها لتقديم أفضل الخدمات إليهم.