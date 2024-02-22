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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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محافظات

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى القرين ويوجه بصرف مكافأة للفريق الطبي بقسم الكلى

صدى البلد

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية مستشفى القرين المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، بعد المرور على مستشفى أبوحماد المركزي.

تفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى القرين، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، وعدم وجود أي نواقص فى الأدوية والمستلزمات الطبية، كما حرص على الاستماع إلى المرضى بقسم الكلي الصناعي، أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي لهم، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، والذين أشادوا جميعاً بأداء عمل الفريق الطبي من الأطباء والتمريض، معربين عن سعادتهم بالخدمة المقدمة لهم بقسم الكلى، وعلى الفور كلف وكيل الوزارة مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية بصرف مكافأة مالية لجميع العاملين بقسم الكلى الصناعى بالمستشفى من أطباء وتمريض وفنيين، وعلى رأسهم الدكتورة نورا عبد السلام السيد.

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كما تفقد الدكتور هشام مسعود وحدة العناية المركزة بالمستشفى، والتي تم بدء العمل بها وتشغيلها تجريبياً منذ شهرين في ديسمبر الماضي، بعد تطويرها وتوسعتها ورفع كفاءتها، لتتضمن جزئين يفصل بينهما ممر، يتسع الجزء الرئيسي إلى ١٥ سريرا، ويشمل الجزء الثاني للوحدة الصيدلية وغرفة العزل، وتم تجهيز العناية بعدد ١٥ مونيتور متصلين مركزياً بالمحطة التمريضية، وعدد ٤ أجهزة تنفس صناعي، وجهاز صدمات، وذلك بتكلفة تقديرية بلغت ٤ مليون جنيه، منها ٣ مليون جنيه للأعمال الإنشائية دعم من ميزانية المديرية، وتجهيزات طبية بقيمة تقديرية مليون جنيه، لخدمة المرضى والمواطنين بمركز ومدينة القرين والأماكن المحيطة بها، وقام وكيل الوزارة بالاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالعناية، من خلال مناظرة الملفات الطبية للمرضى، والتأكد من تطبيق بروتوكولات العلاج المحددة من قبل اللجان العلمية لكل مريض وفقاً للتشخيص الطبي له.

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