دعاء آخر شعبان وأول رمضان.. خير استقبال لشهر الصيام

دعاء آخر شعبان وأول رمضان، يعتبر شهر شعبان من الأشهر الحرم التي حرم الله على عباده فيها القتال، ويستحب في شهر شعبان الإكثار من الصيام والقيام والدعاء وغيرها من العبادات الصالحة التي تزيد من حسناتنا و تمحو عنا خطايانا، ومع اقتراب انتهاء هذا الشهر الجليل لابد أن نختمه على طاعة ومن هذه الطاعات دعاء آخر شعبان وأول رمضان، فيعد هذا أيضا في حد ذاته خير استقبال لشهر الصيام.

ومن صيغ دعاء آخر شعبان وأول رمضان نقول لا إله الا أنت، الغياث الغياث، الرحمة الرحمة، العناية العناية، صل على عبدك ونبيك سيدنا محمد وآله والطف بي في أموري كلها والمسلمين.



لا إله إلا الله قبل كل شيء، ولا إله إلا الله بعد كل شيء، ولا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضِ عنا الدين وأغننا من الفقر.

- اللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي فيهِ بالشُّكرِ وَالقَبولِ عَلى ما تَرضاهُ. اللّهُمَّ غَشِّني فيهِ بالرَّحْمَةِ، وَارْزُقني فيهِ التَّوفيقَ وَالعِصْمَةَ، وَطَهِّر قَلبي مِن غياهِبِ التُّهمَةِ، يا رَحيماً بِعبادِهِ المُؤمنينَ.

- اَللـهُمَّ اِنْ لَمْ تَكُنْ غَفَرْتَ لَنا في ما مَضى مِنْ شَعْبانَ فَاغْفِرْ لَنا في ما بَقِيَ. اللهمّ أنت ربّي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شرّ ما صنعت. أبوء لك بنعمتك عليّ، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

- اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهوّن به علينا مصائب الدنيا، ومتّعنا اللهم بأسماعنا، وأبصارنا، وقوتنا أبداً ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلّط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح قلوبنا، واستر عيوبنا، واغفر ذنوبنا، وأحسن خاتمتنا، يا رب العالمين.



- اللهم اهدنا فيمن هديت ، وعافنا فيمن عافيت، وتولّنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شرّ ما قضيت، فإنك تقضي ولا يُقضى عليك. إنه لا يذِلُّ من واليت، ولا يعِزُّ من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك.

دعاء آخر شعبان وأول ليلة من رمضان

دعاء آخر شعبان وأول ليلة من رمضان، مع نهاية شهر شعبان يبدأ يشعر كل مسلم بمجرد قدوم نهايات الشهر الفضيل واقتراب أول ليلة من شهر رمضان أن روحه عطشى لشهر الصيام والبدْ بالشعور بروحانياته تهل علينا، ومن الأفضل أن نختم شهر شعبان على طاعة كما بدأناه على طاعة والتي منها دعاء آخر شعبان وأول ليلة من رمضان، والتي تعد أفضل إنهاء لشهر جليل واستقبال شهر كريم، زمن صيغ دعاء آخر شعبان وأول ليلة من رمضان ما يلي:

- اللهم أكرمنا بالخيرات وأبعد عنها السيئات والخسارات والمنكرات وأعنا على فعل كل أمر فيه خير لنا وللمسلمين، ربنا أعنا على نشر المحبة والسلام في كل أنحاء العالم.

- اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم وأكرمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، ربنا لا تجعلنا من الذين ينجرون وراء الفتن، واكفنا شر الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن يا كريم.-

- اللهم أكرمنا بالخير ويسر لنا الخير وارزقنا الخير ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا أكثر يا رب العالمين.

- اللهم إنا نسألك ألّا تفتنا في هذه الحياة الدنيا وأن توفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنك ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.

- اللهم يا سميع الدعاء يا مجيب دعوة المضطرين، يا حنان يا منان، يا ذا الجود والإكرام أكرمنا بالهمة العالية التي نستعين بها على قضاء حوائج الدنيا والآخرة، اللهم لا تجعلنا من الخائبين الخائنين، ربي وفقنا للخير وأعنا على فعل الخير.

- اللهم اكتب لنا الخير ويسر لنا الخير وأعنا على فعل الخير وبارك لي في كل أمر نقوم به في هذه الحياة الدنيا، اللهم أعنا على أن نكون من الذين رضيت عنهم في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة.

اللهم لا تدع لنا ذنبًا إلّا غفرته ولا دينًا إلّا قضيته ولا همًا إلّا فرجته، اللهم يسر لنا كل أمر عسير، واكتب لنا الخير والسلام والهدى والتقى والعفاف والغنى، وأعنا يا رب العالمين على فعل كل ما فيه خير لنا وللمسلمين.

دعاء آخر شعبان وبداية رمضان

دعاء آخر شعبان وبداية رمضان، مع نهاية شهر شعبان تدخل علينا نفحات شهر رمضان ونكون على استعداد لاستقباله بقلوب مليئة بالطاعات التي فعلناها في شهر شعبان، عندما نبدأ نصوم شهر رمضان نجد الجسد قد اعتاد على الصيام بسبب ما صمناه في شعبان، وما علينا إلا أن ندعو الله بقدوم رمضان وتقبل طاعات شعبان هذا ما سوف نجده في دعاء آخر شعبان وبداية رمضان، فليس هناك أفضل من وداع شهر شعبان بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى ، ومن هذه الأدعية دعاء آخر شعبان وبداية رمضان والذي من صيغه:

- اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك يا رحمان يا رحيم، يا حنّان يا منّان، أن لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ولا تجعل حظنا من قيامنا السهر والتعب. اللهم تقبّل أعمالنا منا كما تقبّلت من عبادك الصالحين. اللهم اختم لنا شهرنا برضوانك، والعتق من نيرانك.

-اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهوّن به علينا مصائب الدنيا، ومتّعنا اللهم بأسماعنا، وأبصارنا، وقوتنا أبدًا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلّط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح قلوبنا، واستر عيوبنا، واغفر ذنوبنا، وأحسن خاتمتنا، يا رب العالمين.

- اللهم نحمدك ونشكرك على نعمك التي لا تُعد ولا تحصى، ربنا زدنا من الخير وأعطنا من الخير ما يكفينا ويكفي أبناءنا من بعدنا، ربنا ارزقنا الرزق الحلال الطيب المبارك فيه يا رب العالمين.

- اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، أرضنا وارض عنا، يسر لنا أمورنا كلها ولا تعسر علينا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفقنا للعمل بمقتضى كتابك وسنة نبيك صلّى الله عليه وسلم.

- اللهم إني أعوذ بك من كل سوء قد يصيبني أو يصيب أحدًا من أحبابي، اللهم بارك لي في مالي وعيالي وفي كل أهلي، اللهم اجعلني من الذين رضيت عنهم فغفرت لهم من ذنوبهم ما تقدم وما تأخر، واسترني فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا كريم.

- اللهم يا من لا يرد سائلًا، ولا يخيب للعبد وسائلًا، اللهم إني قد بسطت إليك أكف الضراعة، متوسلًا إليك بصاحب الوسيلة والشفاعة، ألّا تدع لي ذنبًا إلّا غفرته ولا همًا إلّا فرجته ولا دينًا إلّا قضيته، ولا مسافرًا إلّا بالسلامة إلى أهله رددته، اللهم بارك لي في حياتي كلها يا كريم.