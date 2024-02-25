دعاء للرزق وفك الكرب في شهر شعبان .. يبارك فى الصحة والمال والولد والزوجة

دعاء للرزق وفك الكرب في شهر شعبان، يعد رزق الخلائق مقسم بأمر الله يعطيه لحكمة ويمنعه لحكمه، وقسم الله الأرزاق ، هناك رزق الصحة والمال والولد والزوجة الصالحة، والصديق الطيب، ودعاء للرزق في شهر شعبان لم يرد في الشرع الشريف نصا بذلك، ولم يرد أيضا أن هناك دعاء مخصوص للرزق وفك الكرب في شهر شعبان، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الفقر والدين كل وقت وآخر، وهناك الكثير من الأدعية في الرزق وفك الكرب يستحب قولها في شهر شعبان، وفي السطور التالية دعاء للرزق وفك الكرب في شهر شعبان.



يستحب للمسلم أن يستند للحديث النبوي الشريف في دعاء للرزق وفك الكرب في شهر شعبان وهو عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- قال: ما أصاب أحدًا قط همٌّ و لا حزنٌ، فقال: اللهمَّ إني عبدُك، و ابنُ عبدِك، و ابنُ أَمَتِك، ناصيتي بيدِك، ماضٍ فيَّ حكمُك، عدلٌ فيَّ قضاؤُك، أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك، سميتَ به نفسَك، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو أنزلتَه في كتابِك، أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صدري، وجلاءَ حزني، وذَهابَ همِّي، إلا أذهبَ اللهُ همَّهُ وحزنَه، وأبدلَه مكانَه فرجًا

-يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يهتك الستر، يا عظيم العفو يا حَسَن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالعطايا، يا سميع كلّ نجوى، يا منتهى كلّ شكوى يا كريم الصفح يا عظيم المَنّ، يا مقيل العثرات يا مبتدئاً بالنعم قبل استحقاقها، اغفر لنا، وارزقنا، وبارك لنا فيما رزقتنا، وارضَ عنّا. يا الله، يا الله، يا الله، أسألك بحقّ مَن حقّه عليك عظيم أن تصلّي على محمد وآل محمد وأن ترزقني العمل بما علّمتني مِن معرفة حقك وأن تبسط علي من رزقك.

-اللّهم ارزقني رزقاً واسعاً حلالاً طيّباً من غير كدّ، واستجب دعائي من غير ردّ، وأعوذ بكَ من الفضيحتين الفقر والدّين. اللّهم يا رزاق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين.

- اللّهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيداً فقرّبه، وإن كان قريباً فيسّره، وإن كان كثيراً فبارك فيه يا أرحم الراحمين.

-حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله لراغبون. اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيداً فقرّبه وإن كان قريباً فيسّره، وإن كان قليلاً فكثّره، وإن كان كثيراً فبارك لي فيه.

-الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من رجاه، الحمد لله الذي من توكّل عليه كفاه، الحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى غيره، الحمد لله الذي هو ثقتنا حين تسوء ظنوننا بأعمالنا، الحمد لله الذي هو رجاؤنا حين ينقطع الحيل والحبل منا.



دعاء الرزق

دعاء الرزق، يعد الإكثار من الدعاء في أي أمر يشغل الإنسان في شتى أمور الحياة من الأمور المستحبة في الشرع الشريف والتي تدل على قرب العبد بربه ومن أساسيات العبادة ، ومصادر الشرع الشريف القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة مليئة بالأحاديث وادعية الرزق التي تعين الإنسان حيث يقول الله -تعالى-: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا* يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا* وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا.



ويستحب أن يقول المسلم في دعاء الرزق -اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيداً فقرّبه، وإن كان قريباً فيسّره، وإن كان قليلاً فكثّره، وإن كان كثيراً فبارك لي فيه. اللهم رب السموات السبع، ورب العرش العظيم، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.

-اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقاً واسعاً طيباً من رزقك.

-اللهم بارك في سعيي، واجعله في عمل ترضاه وتحبه. اللهم ارزقني وظيفة تعينني على أمر ديني وتكون كفاية لي في رزقي ومالي. اللهم يا من أمرتنا بالسعي وطلبت منا الأخذ بالأسباب، ارزقني عملاً ليكون سبباً في رزقي.

يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقض حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب. اللهم ارزقني رزقاً واسعاً حلالاً طيباً من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين.

-اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وتولّنا فأنت أرحم الراحمين. يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، ويا جابر المنكسرين اجعل حاجتنا إليك، وأغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك.



اللهم يا من أمرتنا بالسعي وطلبت منا الأخذ بالأسباب، ارزقني عملاً ليكون سبباً في رزقي. اللهم أعني وسخر لي عملاً حلالاً من حيث لا أحتسب. اللهم سخرني لعبادك، اللهم سخرني لقضاء حاجاتهم بعمل يرضيك، ورزق يكفيني.

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من رجاه، الحمد لله الذي من توكل عليه كفاه. الحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى غيره، الحمد لله الذي هو ثقتنا حين تسوء ظنوننا بأعمالنا، الحمد لله الذي هو رجاؤنا حين تنقطع الحيل والحبل منّا.

يا رب السموات السبع ويا رب العرش العظيم ادفع ديوننا وأنقذنا من الفقر. اللهم اقضِ حاجتي، وسدّ دَيْني، وتولّني بعينك التي لا تنام، وارحمني على الأرض ويوم العرض. اللهم ارزقني الرزق الواسع من حيث لا أحتسب، اللهم فرّج كربتي وأعنّي.



دعاء جلب الرزق

دعاء جلب الرزق وتيسير الأرزاق هو كثرة الاستغفار إلى الله عز وجل ، والإكثار من الصلاة على سيدنا النبي ثلى الله عليه وسلم، والإكثار من الحمدالله وأن يقول المسلم اللّهم إنّي أحمدك حمداً كثيراً وأشكرك شكراً كثيراً يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك. يا الله، يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقاً واسعاً حلالاً طيباً، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالاً طيباً مباركاً فيه كما تحب وترضى يا رب العالمين.

-اللهم افتح لنا خزائن رحمتك، اللهم رحمة لا تعذبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرًا، وإليك فقرًا، وبك عمّن سواك غنىً وتعفّفًا.

-اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع المُلك، ممن تشاء وتعز من تشاء، وتذلّ من تشاء. كذلك بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج اللّيل في النّهار وتولج النّهار في اللّيل.

- اللَّهمَّ اكفني بِحلالِكَ عن حرامِكَ، وأغنِني بِفَضلِكَ عَمن سواكَ.

-اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل محمد، ياذا الجلال والإكرام، ياقاضي الحاجات، يا أرحم الراحمين، ياحي يا قيوم، لا إله إلا أنت الملك الحق المبين.

-يا الله، يارب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقاً واسعاً حلالاً طيباً، برحمتك يا أرحم الراحمين.