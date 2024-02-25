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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء آخر ساعة في النصف من شعبان.. 6 كلمات تجعل لك نصيبا فيما تحب

دعاء النصف من شعبان
دعاء النصف من شعبان

لاشك أن دعاء آخر ساعة في النصف من شعبان يعد بمثابة آخر رشفة من نفحات بهذه الليلة واليوم المبارك، وحيث إن دعاء آخر ساعة في النصف من شعبان هو مفتاح أبواب الخير الكثير والعطائات الربانية العظيمة ، لذا فإنه فرصة ينبغي التمسك بها لآخر دقيقة في هذه الأزمنة المباركة لعلها تصيبنا نفحة منها تغير أحوالنا إلى أفضل ما نتمنى، وعليه ينبغي رفع أيدينا تضرعًا إلى الله تعالى طامعين بفضله وكرمه من خلال دعاء آخر ساعة في النصف من شعبان الذي حان وقته الآن.

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دعاء آخر ساعة في النصف من شعبان

• اللهم اجعل لي فيما أحب نصيبا.
• اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يعقب الحسرة، ويورث الندامة، ويحبس الرزق، ويرد الدعاء.

•اللهم نوّر لي دربي، واغفر لي ذنبي، وحقّق لي ما يكون خير لي وما أتمناه.
• اللهم طهّر قلبي واشرح صدري وأسعدني وتقبل صلاتي وجميع طاعاتي، وأجب دعوتي واكشف كربتي وهمي وغمي، واغفر ذنبي وأصلح حالي واجلُ حزني وبيّض وجهي، واجعل الريان بابي والفردوس ثوابي والكوثر شرابي.
• اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارضَ عنا، وسامحنا، وتقبّل منا، واعفُ عنا، وأنزل علينا رحمتك، واجعلنا من أهل الجنة.

• اللهم انصرنا يا رب العالمين، وافتح علينا فتحًا عظيمًا، وارزقنا الإخلاص، وانصر الإسلام وأعز المسلمين.

• اللهم استرنا، واحفظنا، واكتب لهذا اليوم أن يكون يوم فتح لنا وخير وبركة.
• اللهم ارحمنا ولا تبتلينا، وارزقنا من خيراتك كثيرًا يا رب العالمين.

النصف من شعبان 

حددت دار الإفتاء المصرية ، موعد النصف من شهر شعبان 2024  ،  بأن ليلة نصف شعبان هي ليلة الخامس عشر من الشهر الهجري شعبان ، وبدأت من مغرب اليوم السابق وهو يوم الرابع عشر من شعبان ، ومن ثم فإن ليلة النصف من شهر شعبان 2024 م بدأت من مغرب يوم أمس السبت الموافق 14 شعبان 1445هـ، و24 فبراير 2024م، وانتهت فجر اليوم الأحد - الموافق 15 شعبان لعام 1445هجريًا، و25 فبراير لعام 2024 ميلاديًا، والذي يعد يوم  نصف شعبان 2024 ، والذي ينتهي مغرب اليوم ويمكن صيامه. 

وقد استطلعَت هلالَ شهرِ شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس السبت التاسعِ والعشرين من شهر رجب لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا، الموافق 10 من شهر فبراير لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية، وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوت رؤية هلالِ شهر شعبان لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا، فأعلنت أن يوم الأحد الماضي الموافق 11 من فبراير 2024 هو أول أيام شهر شعبان لعام 1445هـ .

 وبناء عليه تكون ليلة النصف من شعبان 1445 - 2024 في مصر مساء السبت المقبل الموافق 14 شعبان 1445هـ، والموافق 24 من فبراير الميلادي لعام 2024، وبناء عليه يكون صيام نصف شعبان 2024 يوم الأحد الموافق يوم الخامس عشر من شعبان 1445هـ، والخامس والعشرين من شهر فبراير 2024.

وأوضحت “ الإفتاء” أن في هذه الليلة تم تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة فى مكة المكرمة، حيث إن بعض المؤرخين ذكروا أن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة كان في الخامس عشر من شعبان، في السنة الثانية للهجرة، ويوافق نوفمبر 623م، وهناك قولً آخر بأن تحويل القبلة كان في منتصف شهر رجب.
 

 

 

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