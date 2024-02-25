عميد كلية الهندسة جامعة الأزهر: مؤتمر الذكاء الاصطناعي يناقش65 بحثًا علميًّا

أعلن الدكتور محمد مهنى، عميد كلية الهندسة بنين بالقاهرة، أن عقد المؤتمر الدولي السادس عشر للكلية والذي يقام على مدى يومين تحت عنوان: (التطبيقات الهندسية والذكاء الاصطناعي لتحقيق الاستدامة) جاء دعمًا لجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م، جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي السادس عشر للكلية الذي يقام تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة السابق نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

ورحب الدكتور محمد مهنى في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الذي يقام بالتعاون مع جمعية تطوير العلوم والتكنولوجيا اليابانية بالمشاركين في فعاليات المؤتمر من مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن الإقبال الكبير الذي شهده المؤتمر لمشاركين من جميع الأوساط العلمية يعزز مكانة جامعة الأزهر، ويؤكد أن الأزهر الشريف كان وسيظل كعبة للعلم وقبلة للعلماء.

ووجه عميد كلية الهندسة جامعة الأزهر بالقاهرة الشكر والتقدير إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث؛ لدعمهم المتواصل في سبيل تنظيم هذا المؤتمر الدولي السادس عشر والذي يقام ضمن سلسلة المؤتمرات العلمية التي تعقدها كلية الهندسة بنين بالقاهرة؛ لمناقشة الأفكار البحثية المبتكرة المتعلقة بمختلف التخصصات الهندسية وكذلك الدراسات التكميلية، مثل: الرياضيات، والفيزياء الهندسية، إضافة إلى إجراء نقاشات علمية وورش عمل تدريبية من أجل تبادل الخبرات والمعرفة الهندسية والتكنولوجية.

وأوضح عميد كلية الهندسة رئيس المؤتمر أن مؤتمر الذكاء الاصطناعي يتميز بحضور ومشاركة خبراء متخصصين من اليابان في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الحديثة، بجانب تناول مختلف التخصصات الهندسية، مشيرًا إلى أنه سوف يشارك في أعمال المؤتمر عدد من العلماء المتخصصين وطلاب الدراسات العليا من الجامعات والمعاهد البحثية المصرية ومن مختلف الدول العربية والأجنبية، بجانب مشاركة وفود من بعض الشركات والهيئات الهندسية.

واضاف أن المؤتمر يناقش 65 بحثًا علميًّا حول أحدث التقنيات الحديثة في مجالات التطبيقات الهندسية والذكاء الاصطناعي على مدار 10 جلسات علمية متخصصة بجانب عرض عدد 80 ملصقًا علميًّا (بوستر) لعديد من طلاب الماجستير والدكتوراه من دول متعددة، وتواكب مع الجلسات المتخصصة مستجدات العصر.

يقام المؤتمر برئاسة الدكتور محمد مهنى، عميد الكلية رئيس المؤتمر، والدكتور أحمد القاضي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أمين عام المؤتمر، والدكتور محمد سعد الدين، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أمين عام المؤتمر، والدكتور أشرف المراكبي، وكيل الكلية السابق للدراسات العليا والبحوث أمين عام المؤتمر، والدكتور صلاح سالمان، الأستاذ بقسم التعدين والبترول بالكلية

مقرر عام المؤتمر.