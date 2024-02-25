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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

"حذرت اللاعبين قبلها".. جوميز يعلق على هدف أبو سليم الليبي في الزمالك

صدى البلد

أكد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن فريقه كان يستطيع حسم لقاء أبو سليم الليبي من الشوط الأول للمباراة.

وتابع المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:"تحكمنا في المباراة وسعيد جدا من طريقة لعب الفريق في الشوط الأول، ونجحنا في خلق العديد من الفرص، وعندما تسنح لك الفرصة للتسجيل لابد من استغلالها لقتل المباراة".

وتابع جوميز :" كنا نعلم أن فريق أبو سليم الليبي مميز جداً في الكرات الثابتة ورميات التماس الطويلة، والمباراة كانت بين فريقين لكل منهما طريقته، ولكننا نجحنا في فرض أسلوبنا".

وقال المدير الفني:" سعيد بقدرتنا على خلق فرص تهديفية كثيرة خاصة في الشوط الأول، وأهدرنا الكثير من الفرص وهذا حدث من قبل أمام الإسماعيلي في الدوري وعلينا أن نتدارك الأمر".

وقال جوزيه جوميز "حذرت اللاعبين بالفعل من الكرات الثابتة لفريق أبو سليم الليبي، ورميات التماس الطويلة وهو ماحدث في كرة هدف الفريق المنافس، وتراجعنا في آخر ٢٥ دقيقة تقريبا، وأتحمل مسؤولية ذلك لأنني أجريت 4 تغييرات مرة واحدة، وهذا يحتاج وقت كي يدخل اللاعبون أجواء اللقاء".


واختتم المدير الفني تصريحاته قائلا "في الأدوار المقبلة سنواجه منافسين أقوى وعلينا التركيز بصورة أكبر وعدم إهدار هذا الكم من الفرص ".

وكان فريق الزمالك حقق فوزاً غاليا على نظيره أبو سليم الليبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 13 نقطة يتصدر بها المجموعة ويتأهل لدور الثمانية.

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