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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نقل النواب تناقش إنشاء منطقة لوجستية وميناء جاف بالغربية

صدى البلد

ناقشت لجنة النقل بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة،  عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء.

كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود الشامى، بشأن إنشاء منطقة لوجيستية بمدينة المحلة الكبرى.

وقال النائب محمود الشامى، إنه تم الحصول على موافقة وزير النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير،  للاستفادة من مساحة ٦١ فدانا في شركة النصر للصباغة والتجهيز بعد قرار ضمها لشركة مصر للغزل والنسيج لإنشاء ميناء جاف ومنطقة لوجستية في وسط الدلتا وذلك لتميز الموقع كنقطة وسيطة بين ميناء الدخيلة وميناء دمياط مما يخفف العبء علي رصيف ميناء دمياط بعد التطوير.


وأيده في ذلك الطلب النائب وحيد قرقر، مؤكدا أن وجود منطقة لوجستية في تلك المنطقة بوسط الدلتا تخدم حركة الإنتاج، وتعظم الإستفادة من محاور التنمية التي قامت بها البلاد خلال الفترة الأخيرة في شتى القطاعات، ومنها محاةر الطرق والكبارى.

وأشار إلي أن ذلك المشروع يساعد في حركة التبادل التجاري بين مصر والخارج، ويساعد في زيادة قوة المنتج المصرى في المنافسة العالمية.


وقال أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، أن هناك مجموعة اجتماعات تنسيقية تتم لدراسة ذلك الأمر، مشيرا إلي أن مكان شركة النصر هو أفضل مكان للمشروع بالفعل.

وأيده أحمد شاكر العضو المنتدب للشركة القابضة للقطن والغزل والتسيج، أن المشروع له بعد اقتصادى كبير  وسوف يشهد تحول كبير في فطاع الغزل والنسيج

وقررت اللجنة، استمرار مناقشة الطلب وإخطار وزارة المالية بضرورة حضور مندوب رفيع لمناقشة الطلب.

كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة آمال عبد الحميد، بشأن أوجه صرف وإنفاق الميزانية المخصصة لرفع كفاءة طريق( كفور بلشاى- بسيون) بالغربية.

وأوصت اللجنة بموافانها بخطاب رسمى يتضمن موعد بدء ونهو المشروع وأسباب التأخر في تنفيذه.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدى سيف، بشأن استكمال مسار الطريق الخدمى من أسفل الإقليمي وحتى مدخل عزبة أبو فرج مركز بنها.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة من الهيئة العامة للطرق والكبارى ومحافظة القليوبية وبحضور النائب مجدى سيف، لمعاينة الموقع.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم جميل بشأن إنشاء كوبرى علوى سيارات علي الطريق الزراعى من أمام مدخل قرية سنديون - قليوب- القليوبية.

وأوصت اللجنة بإدراج الكوبري بالخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥

لجنة النقل النواب وحيد قرقر محمود الشامي

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