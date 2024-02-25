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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الثلاثاء.. أحمد سعد ضيف برنامج AB Talks مع أنس بوخش

صدى البلد

يحل الفنان أحمد سعد، ضيفًا على الإعلامي أنس بوخش، في برنامجه AB talks، المذاع عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، بعد غد، ومن المقرر أن يتحدث عن أبرز المحطات في حياته الفنية والشخصية.

ونشر الحساب الرسمي لبرنامج AB talks عبر تطبيق “إنستجرام” برومو حلقة الفنان أحمد سعد، وعلق عليه: “نكتشف الإنسان خلف اللقب.. ‎أحمد سعد، يوم الثلاثاء الساعة 9 مساءً بتوقيت الإمارات على يوتيوب”.

يذكر أن أحمد سعد يعيش حالة من النشاط الفني بعد أن قدم عددا من الأغنيات المنفردة خلال الفترة الماضية احتل بهم صدارة التريند، وكانت آخر أغنياته " بعتذرلك" والتي تعاون فيها مع الملحن إسلام رفعت .

وقدم في السينما أغنية فيلم أبو نسب للفنان محمد إمام و ياسمين صبري " كدة لأ" من ألحان إيهاب عبد الواحد، وكذلك وأغنية " كله فالصو" مع الفنان بهاء سلطان وكانت الأغنية الدعائية لفيلم اسعاد يونس كله فالصو .

وكان أحمد سعد قدم عدة حفلات ناجحةـ كان آخرها في دبي بالقرية العالمية وهو الحفل الجماهيري الأضخم في القرية بعد أن تخطى الحضور أكثر من 40 ألف شخص. 

وتصدر أحمد سعد التريندـ الأسبوع الماضي-؛ بعد أن شارك في دعم الاقتصاد المصري بالتبرع بمبلغ 50 ألف دولار، وهي المبادرة الأولى من نوعها من قبل المشاهير.

الإعلامي أنس بوخش الفنان أحمد سعد برنامج AB talks

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