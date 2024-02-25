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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

وسط اتهامات بتورطه في التخطيط لانقلاب.. رئيس البرازيل السابق يستعرض القوة بأنصاره

رئيس البرازيل السابق
رئيس البرازيل السابق

تجمع أنصار الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، يوم الأحد بشارع باوليستا الشهير في ساو باولو لإظهار الدعم للرئيس اليميني، حيث يجد نفسه متورطًا في العديد من التحقيقات التي يعتقد الكثيرون أنها قد تؤدي به إلى السجن.

ودعا بولسونارو إلى التجمع، الذي وصفه بأنه 'تجمع سلمي لصالح حكم القانون وحريتنا وعائلاتنا ومستقبلنا'، بعد أن استهدفته مداهمة للشرطة في وقت سابق من هذا الشهر كجزء من تحقيق في محاولة انقلاب مزعومة.

ويتوقع الحلفاء أن تظهر مظاهرة يوم الأحد، أن بولسونارو، الممنوع من الترشح لمنصب الرئاسة حتى عام 2030 لنشره أكاذيب انتخابية ويواجه عدة تحقيقات جنائية أخرى، لا يزال يتمتع بقوة سياسية في البرازيل التي تشهد استقطابا شديدا.

وقال عضو الكونجرس ماركو فيليسيانو، عضو الحزب الليبرالي الذي ينتمي إليه بولسونارو: 'إنه لم يمت، إنه قادر على المنافسة ولا يمكن أن يكون هناك ظلم'، مضيفا أن البرازيل 'ستتحول إلى الفوضى' إذا تم اعتقال الرئيس السابق.

وقال فابيو واجنجارتن، المتحدث باسم عائلة بولسونارو، إنه يأمل أن يظهر ما يصل إلى 700 ألف شخص لدعم الرئيس السابق، بما في ذلك العشرات من المشرعين وثلاثة حكام ولايات.

وأكد حاكم ساو باولو تارسيسيو دي فريتاس، الذي شغل منصب وزير البنية التحتية في حكومة بولسونارو خلال فترة ولايته 2019-2022 ويُنظر إليه على أنه خليفة محتمل في السياسة اليمينية في البرازيل، أنه سيحضر.

وقال مصدر مقرب من بولسونارو 'إنه يريد أن يحاول إظهار قوته أمام المحكمة العليا وأن يظل قابلاً للحياة سياسياً، حتى لو تم اعتقاله'، مقارناً إياه بلولا الذي أمضى 580 يوماً في السجن في 2018-2019 بتهم الفساد. قبل أن يتم إلغاء عقوبته.

ويشعر بعض الحلفاء بالقلق من أن المظاهرة تشكل خطرا على بولسونارو، لأن أي تصريحات ضد المحكمة العليا أو السلطات أو المؤسسات البرازيلية يمكن أن تضعه في موقف أكثر سخونة.

وقال مصدر إن الأشخاص المقربين منه كانوا يأملون أن يتبع بولسونارو النص وألا يهاجم أي منافسين أو مؤسسات. وأضاف الشخص: 'لكنه لا يمكن التنبؤ به'.

ووفقاً لمصدر في الشرطة الفيدرالية يشارك بشكل مباشر في التحقيق مع بولسونارو، فإنه قد يورط نفسه والآخرين بشكل أكبر بناءً على تصريحاته.

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