لطلاب جامعة حلوان.. الاطلاع على نتائج الفصل الدراسي الأول عبر هذا الرابط



أعلنت إدارة جامعة حلوان انه يمكن للطلاب بكافة الكليات الاطلاع على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الاول لكل الفرق الدراسية فور ظهورها عبر الموقع الالكتروني الخاص بالجامعة “ بوابة نتائج جامعة كليات حلوان” عبر الرابط التالي: ‏http://app1.helwan.edu.eg/

ويمكن لطلاب جامعة حلوان معرفة نتائج الفصل الدراسي الأول عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني للجامعة و اختيار الكلية و تسجيل الدخول باستخدام رقم الجلوس و اسم الطالب .

ونوهت جامعة حلوان على الطلاب بكافة الكليات بضرورة سداد مصروفات الجامعة قبل ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لتجنب حجبها .

جدير بالذكر انه ضمن فعاليات مشروع "اعرف نشاطك وكمل هوايتك للأنشطة الطلابية" الذي أطلقته الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة حلوان، لجذب عدد كبير من الطلاب في ممارسة مختلف الأنشطة الطلابية، حيث بادر الطلاب بالمشاركة في كافة الأنشطة المختلفة في المجالات (علمى - اجتماعى - معسكرات - رياضى - أسر طلابية - اتحادات - جوالة) .

ويهدف المشروع، الذي يعقد تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابية، إلى جذب الطلاب للانضمام للأنشطة الطلابية المتنوعة وتنمية مواهبهم ومهاراتهم.

وقد شملت الأنشطة المعروضة: الأنشطة العلمية، الشطرنج، الرسم، المشغولات اليدوية، الغناء، العزف، تنس الطاولة بالإضافة إلى المهارات الكشفية والقيادية.

كما قام طلاب الأنشطة والمشرفون بالإجابة عن استفسارات وتساؤلات الطلاب حول تفاصيل الانضمام للأنشطة المختلفة، ما ساهم في جذب أعداد كبيرة من الطلاب للمشاركة، ويأتى هذا لتشجيع مزيد من الطلاب على الانخراط في الأنشطة الهادفة.

وعقد هذا المشروع تحت إشراف هشام رفعت أمين عام الجامعة، محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وأحمد بسطامى منسق المشروع.