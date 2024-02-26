سمر محمد متولي لـ صدى البلد: بكمل مسيرة والدي

كشفت الفنانة سمر محمد متولي لصدي البلد إنها دائماً تحضر مهرجان المركز الكاثوليكي و أنه من أهم و أعظم المهرجانات و أنها كانت دائما تأتي مع والدها رحمة الله عندما كان يتكرم.

و أضافت المهرجان دا عزيز على قلبي جدا.

استطردت قائلة كان نفسي بابا يكون معايا رحمة الله و لكن انا بكمل مسيرتة الفنية.

أما عن عملها مع تامر حسني قالت سعيدة جدا ب العمل مع افنان تامر حسني صديق و جدع جدا و صديق والدي جدا و دعمة ليا حاجه كبيرة جدا عندي و هو فنان و إنسان و نجم الجيل و كل الناس بتحبة ، فخورة جدا بعملي معاه و اتمني دائماً العمل معه .



و اختتمت بتهنئة الناس بشهر رمضان المبارك.



و يذكر أن قدمت المطربة ياسمين علي، الفقرة الغنائية خلال الحفل و أطربت الحضور بمجموعة من أغانيها، كما قدمت أغنية خاصة خلال الحفل من أجل فلسطين.

وتضم لجنة تحكيم النسخة الـ 72 من مهرجان المركز الكاثوليكي، مجموعة من الفنانين، هم: داليا مصطفى وحنان مطاوع وأحمد شاكر، والكاتب والمؤلف عبدالرحيم كمال، ومدير التصوير إيهاب محمد على، والناقد الفني على الفاتح، والمونتير كمال الملّاخ، والموسيقار مصطفى الحلواني.





IMG_20240226_001140

images (41)

images (40)

images (39)

images (38)

IMG_20240225_235329

IMG_20240225_235315