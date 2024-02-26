سمر محمد متولي لـ صدى البلد: بكمل مسيرة والدي

كشفت الفنانة سمر محمد متولي لصدي البلد إنها دائماً تحضر مهرجان المركز الكاثوليكي و أنه من أهم و أعظم المهرجانات و أنها كانت دائما تأتي مع والدها رحمة الله عندما كان يتكرم.
و أضافت المهرجان دا عزيز على قلبي جدا.
استطردت قائلة كان نفسي بابا يكون معايا رحمة الله و لكن انا بكمل مسيرتة الفنية.
أما عن عملها مع تامر حسني قالت سعيدة جدا ب العمل مع افنان تامر حسني صديق و جدع جدا و صديق والدي جدا و دعمة ليا حاجه كبيرة جدا عندي و هو فنان و إنسان و نجم الجيل و كل الناس بتحبة ، فخورة جدا بعملي معاه و اتمني دائماً العمل معه .
و اختتمت بتهنئة الناس بشهر رمضان المبارك.
و يذكر أن قدمت المطربة ياسمين علي، الفقرة الغنائية خلال الحفل و أطربت الحضور بمجموعة من أغانيها، كما قدمت أغنية خاصة خلال الحفل من أجل فلسطين.
وتضم لجنة تحكيم النسخة الـ 72 من مهرجان المركز الكاثوليكي، مجموعة من الفنانين، هم: داليا مصطفى وحنان مطاوع وأحمد شاكر، والكاتب والمؤلف عبدالرحيم كمال، ومدير التصوير إيهاب محمد على، والناقد الفني على الفاتح، والمونتير كمال الملّاخ، والموسيقار مصطفى الحلواني.