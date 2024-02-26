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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باستخدام التجويع.. أحمد المسلماني: الاحتلال يجبر المواطنين الفلسطينيين على الهجرة

أحمد المسلماني
أحمد المسلماني

حدث الإعلامي أحمد المسلماني، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى" المذاع على قناة "الحياة"، عن الأوضاع في قطاع غزة، واستمرار مجازر الاحتلال.

وقال أحمد المسلماني، إن الاحتلال يجبر المواطنين على الهجرة، من خلال استخدام سياسة التجويع، متابعا: الاحتلال يعمل على تدمير كل شيء على الأراضي الفلسطينية.

ولفت إلى أن إسرائيل تعمل جاهدة على استمرار التضليل الإعلامي في الخارج، متابعا: إسرائيل مازالت تتحدث عن حماس والإرهاب ولا تعترف بما تقوم به من مجازر وجرائم.

وأشاد بالصمود الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، فهم متمسكون بأرضهم ووطنهم، منوها بأن موقف مصر ثابت في دعم القضية والدعوة لوقف إطلاق النار.
 

احمد المسلماني الإعلامي أحمد المسلماني قطاع غزة الأراضى الفلسطينية إسرائيل

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