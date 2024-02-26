باستخدام التجويع.. أحمد المسلماني: الاحتلال يجبر المواطنين الفلسطينيين على الهجرة

حدث الإعلامي أحمد المسلماني، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى" المذاع على قناة "الحياة"، عن الأوضاع في قطاع غزة، واستمرار مجازر الاحتلال.



وقال أحمد المسلماني، إن الاحتلال يجبر المواطنين على الهجرة، من خلال استخدام سياسة التجويع، متابعا: الاحتلال يعمل على تدمير كل شيء على الأراضي الفلسطينية.



ولفت إلى أن إسرائيل تعمل جاهدة على استمرار التضليل الإعلامي في الخارج، متابعا: إسرائيل مازالت تتحدث عن حماس والإرهاب ولا تعترف بما تقوم به من مجازر وجرائم.



وأشاد بالصمود الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، فهم متمسكون بأرضهم ووطنهم، منوها بأن موقف مصر ثابت في دعم القضية والدعوة لوقف إطلاق النار.

