الدفاع الأمريكية تكشف هوية مشعل النار في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية

قالت المتحدثة باسم القوات الجوية الأمريكية روز إم. رايلي، اليوم الاثنين، إن طيارًا في الخدمة الفعلية هو من قام بإضرام النار في نفسة أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن.

وأضافت المتحدث باسم القوات الجوية الأمريكية في بيان لها، وفقا لصحيفة واشنطن بوست، أنها لا تستطيع تقديم مزيد من التفاصيل حول خدمة الجندي الأمريكي.

ووفقا للواشنطن بوست، تنص سياسة وزارة الدفاع الأمريكية على أنه يجب على أعضاء الخدمة العسكرية عدم الانخراط في نشاط سياسي حزبي، أو الاستنتجات السياسية الآخري، ويعتبر القيام بذلك أثناء ارتداء الزي العسكري مخالفا للقوانين.

وأمس الأحد، أشارت تقارير إلى أن رجلا حاول إضرام النار في نفسه، بالقرب من السفارة الإسرائيلية في واشنطن العاصمة؛ مما أثار استجابة سريعة من خدمات الطوارئ وإنفاذ القانون، بحسب ما نشرته العديد من المنافذ الإخبارية المستقلة عبر موقع “أكس”- تويتر سابقا-.

ووفقا للتقارير الأولية، سارع أعضاء خدمة الطوارئ الأمريكية إلى إطفاء النيران التي اجتاحت الرجل، وجرى نقله بعد ذلك إلى المستشفى مصابا بجروح تهدد حياته، مما يدل على خطورة الحادث.

https://x.com/TheInsiderPaper/status/1761829551313662193?s=20