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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الموساد يتهم حماس بالتخطيط لشن هجوم على السفارة الإسرائيلية في السويد

الموساد
الموساد

زعم جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد)، بأن حركة "حماس" الفلسطينية خططت لشن هجوم على السفارة الإسرائيلية في السويد.

جاء ذلك في بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، على حسابه بمنصة "إكس" كون "الموساد" غير مخول بإصدار بيانات إعلامية.

وادعى "الموساد" إن أوامر صدرت من قادة "حماس" لناشطيها بشراء طائرات بدون طيار و"استخدام عناصر إجرامية لشن هجمات ضد الأبرياء في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "تعمل منظمة حماس الإرهابية على الترويج لهجمات ضد أهداف في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا تحت قيادة القيادة العليا للمنظمة".

وتابع "الموساد": "في 14 ديسمبر 2023، أعلنت سلطات الأمن والإنفاذ في الدنمارك وألمانيا عن اعتقال واسع النطاق للمشتبه بهم في أوروبا الذين يخضعون منذ ذلك الحين لإجراءات قانونية".

وقال إنه "في جهد استخباراتي متواصل، تم الكشف عن الكثير من المعلومات التي تثبت كيف تعمل منظمة حماس على توسيع أنشطتها العنيفة في الخارج من أجل إلحاق الأذى بالأبرياء في جميع أنحاء العالم"، على حد قوله.

وأضاف "بفضل تكامل القوات التنظيمية في إسرائيل وفي جميع أنحاء العالم، يتم الكشف عن صورة شاملة ومتعمقة لنشاط حماس الإرهابي، بما في ذلك تفاصيل مشاهد العمل وأهداف الهجمات والمتورطين في تنفيذ العمليات".

ولم تعلق حركة "حماس" على الاتهامات الإسرائيلية. 

إسرائيل السفارة الاسرائيلية الخارجية الإسرائيلي الأوسط وإفريقيا السفارة الإسرائيلية في السويد

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