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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أبرزها الحشاشين وعتبات البهجة.. عرض 7 مسلسلات على DMC دراما فى رمضان

صدى البلد

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن قائمة المسلسلات المقرر عرضها عبر شاشة DMC دراما خلال شهر رمضان المقبل ، أبرزها مسلسل الحشاشين ، فراولة ، عتبات البهجة .

وفى التقرير التالى نرصد تفاصيل أبرز المسلسلات المقرر عرضها على شاشة DMC دراما ..

 الحشاشين

مسلسل الحشاشين يدور حول شخصية حسن الصباح التي يجسدها كريم عبد العزيز، وجماعة الحشاشين، والأحداثتدور عام 1000 ميلادي، وهي بداية بذرة الإرهاب، وتم تصويره ما بين مصر وعدد من الدول العربية.

مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، أحمد عبد الوهاب، نيقولا معوض،ميرنا نور الدين، عمر الشناوي، سارة الشامي، تأليف عبدالرحيم كمال والإخراج بيتر ميمي.

فراولة

وتدور أحداث المسلسل حول فتاة ابنة حارس عقار بمنطقة الزمالك تلعب دورها الفنانة نيللي كريم ثم تصبح مع مرورالوقت خبيرة في علم الطاقة وإنفلونسر، وتدخل مجال الغناء، وتمارس مهنة قراءة الفنجان للحصول على الأموال،وبالفعل تنجح في تحويل حياتها من الفقر إلى الثراء، من خلال عملها في المبيعات بإحدي الشركات العالمية.

يشارك في بطولة المسلسل كل من: نيللي كريم، أحمد فهيم، شيماء سيف، توني ماهر،  حجاج عبد العظيم، صدقي صخر،دنيا سامي، والمسلسل من إخراج محمد علي.

عتبات البهجة

ومسلسل عتبات البهجة، رؤية تلفزيونية وإشراف درامي لـ د. مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل،وهو عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.

مسلسل عتبات البهجة، بطولة الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي،هنادي مهنا، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، محسن منصور، يوسف عثمان، ليلى عز العرب،علاء مرسي، علاء زينهم.

إمبراطورية ميم

مسلسل "إمبراطورية ميم" تدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية حول أب لديه 6 أبناء يتولى رعايتهم بعد وفاةزوجته، ومع تصاعد الأحداث يتمرد أولاده عليه ويطالبون بتنظيم انتخابات لاختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافقالأب، ولكن الأب يفاجأ في النهاية أن الذي يتم اختياره حاكم للبيت هو نفسه، تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراجمحمد سلامة، بطولة خالد النبوي، وحلا شيحة.

صدفة

تدور أحداث مسلسل " صدفة " في اطار اجتماعي كوميدي وملئ بالاثارة والتشويق حول الفتاة " صدفة " مدرسةالتاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا علي عقب  حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياةصاحب سلسلة صالونات شعر " فؤاد مهران " وتتوالي الاحداث الشيقة التي تتعرض لها .

كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقينوعلاقتهم بمدرسيهم .

يعد مسلسل " صدفة " التعاون الثالث بين ريهام حجاج والمخرج سامح عبد العزيز بعد نجاحهما في مسلسل ( يوتيرن ) رمضان قبل الماضي ، ومسلسل ( جميلة ) في رمضان الماضي .. والتعاون الرابع مع المؤلف ايمن سلامة الذي بدأتالتعاون معه في مسلسل ( لما كنا صغيرين  ، يوتيرين ، جميلة )
ويشارك في بطولة  مسلسل " صدفة"  خالد الصاوي وسلوي خطاب ورشدي الشامي وميار الغيطي و رباب ممتازوفراس سعيد وعصام السقا ونور ايهاب وعدد من الوجوة الشابة الجديدة .

بدون سابق إندار

مسلسل بدون سابق انذار من بطولة اسر ياسين وعائشة بن أحمد وأحمد خالد صالح من إخراج هاني خليفة، ومن المقررعرضه علي شاشات الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية ، وتدور احداثه في اطار 15 حلقة. 

بابا جه

تدور أحداث مسلسل بابا جه في إطار اجتماعي كوميدي، من خلال علاقة الآباء والأبناء، وكيفية مواجهة العائلة للأزماتالتي قد تعصف باستقرار الأسر، حيث يعمل أكرم حسني مديرا في أحد الفنادق، ومتزوج من نسرين أمين، وتصبححياتهما مهددة بسبب تداعيات كورونا.

مسلسل بابا جه مكون من 15 حلقة في رمضان 2024، من تأليف وائل حمدي، إخراج خالد مرعي، الذي يتعاون للمرةالأولى مع الفنان أكرم حسني في عمل درامي، ومن إنتاج شركة «ميديا هب - سعدي جوهر»، ولم يعلن عن موعد عرضهسواء في بداية الشهر الكريم أو النصف الثاني منه.

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أبرزها الحشاشين وعتبات البهجة.. عرض 7 مسلسلات على DMC دراما فى رمضان

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