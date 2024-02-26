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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رمضان 2024 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل "أشغال شقة"

صدى البلد

 يُقدم النجم هشام ماجد المُسلسل الكوميدي "أشغال شقة"، عبر شبكة قنوات "MBC مصر" في رمضان في تناول درامي طريف وكوميدي لأجواء الأسر وتعاملها اليومي مع الخادمات وما يتبعها من مواقف.

حيث تنطلق الأحداث داخل منزل أسرة مصرية عادية تواجه أزمات لا حدود لها مع الخادمات مما ينعكس على حياة بطل العمل الذي يعمل طبيبا وزوجته التي تعمل مذيعة تليفزيونية ولديهما طفلان توأم.

ويواصل فريق العمل استكمال التصوير، بالتزامن مع اقتراب الموسم الرمضاني، وكانت أسماء جلال قد شاركت متابعيها بمقطع فيديو عبر حسابها بموقع إنستجرام من كواليس "أشغال شقة"، حيث ظهرت برفقة الفنان هشام ماجد، وهما يؤديان بعض الحركات الطريفة.

مُسلسل "أشغال شقة" من بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، سلوي محمد علي، مصطفي غريب، وآخرين ومن تأليف خالد دياب، وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، إنتاج عبد الله أبو الفتوح.
 

الفنان هشام ماجد النجم هشام ماجد هشام ماجد سلوى محمد علي مسلسل أشغال شقة

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