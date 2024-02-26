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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

أبرزها جودر والكبير أوى .. خريطة مسلسلات رمضان على شاشة ON دراما

صدى البلد

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن قائمة المسلسلات المقرر عرضها عبر شاشة ON دراما خلال شهر رمضان المقبل ، أبرزها مسلسل الكبير أوى ،كامل العدد ، بيت الرفاعى .

وفى التقرير التالى نرصد تفاصيل أبرز المسلسلات المقرر عرضها على شاشة ON دراما ..

جودر

مسلسل جودر، بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، جيهان الشماشرجي، تارا عماد، مايان السيد، عبدالعزيزمخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، وفاء عامر، أيتن عامر، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، ومن تأليف أنورعبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.

ويجسد ياسر جلال، خلال أحداث العمل شخصية شهريار، أما ياسمين رئيس فتجسد شخصية شهرزاد، ومحمد التاجييجسد شخصية قمر الزمان والد ياسمين رئيس أما هنادي مهنا فتجسد شخصية حورية بحر، أما أحمد بدير، فسيظهربشخصية أحد أعيان دولة المغرب.

الكبير أوى

كانت منصة "watch it" قد طرحت البرومو التشويقي لمسلسل “الكبير أوي 8” ، وسيطرت عليه الكوميديا؛ استعدادًالعرضه خلال شهر رمضان المبارك، كما طرحت أيضًا بوسترات لشخصيات أحمد مكي في مسلسل “الكبير أوي” الموسمالثامن، الذي ظهر بشخصية "الكبير أوي" وشخصية "حزلقوم" وشخصية "جوني".

ويشارك في بطولة العمل كل من أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، محمد سلام، رحمة احمد، ليلي عز العرب،مصطفى غريب، مصطفى أبوسريع، وغيرهم ومجموعة من النجوم كضيوف شرف، والعمل من تأليف مصطفى صقر،وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج تامر مرسي.

حق عرب

ويتعرض أحمد العوضى للظلم والضرب والحبس، ويسانده عدد من النساء، ويبدو أن القصة ستكون مليئة بالأكشنوأخذ الحق.

يشارك في بطولة مسلسل "حق عرب"، كل من أحمد العوضي، سلوي عثمان، هدى المفتي، وليد فواز، رياض الخولى،وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

بيت الرفاعى

يشهد مسلسل “بيت الرفاعي” العديد من الأحداث الشيقة المختلفة، والتي تغلب عليها طابع الإثارة، ويدخل أمير كرارةخلال أحداث المسلسل في صراعات عديدة وشيقة تكشفها الأحداث، والتي تجعل المشاهد ينتظر معرفة تطورها بلهفةشديدة، وهو ما يحرص عليه “كرارة” في كل اعماله الفنية، ليقدم وجبة درامية دسمة تستحق المنافسة.

يجسد أمير كرارة دور "دكتور " خلال أحداث العمل وهو متزوج من إيناس كامل، أما الفنانة ميرنا جميل فتجسد دول“كوافيرة” تقع في غرامه، وتظهر ملك كورة بدور شقيقته، ويكون على صراع مع أحمد رزق وهو متزوج من الفنانة دنياالمصري، ويلعب سيد رجب دور عمه كما تقدم عايدة رياض دور والدته، وذلك في إطار شعبي شيق.

كامل العدد

ويتكون مسلسل كامل العدد من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ومسلسل كامل العدد بطولةشريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاديونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

مليحة

تدور أحداث العمل حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في السلوم، ولكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى لـغزة ولكن عن طريق مصر، وتواجه من خلاله العديد من الصعوبات.

مسلسل مليحة بطولة دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، حنان سليمان ومن تأليف رشا عزت النجار وإخراج عمرو عرفة،والعمل من إنتاج المتحدة وتدور الأحداث حول القضية الفلسطينية، وبالفعل بدأ صناعه مؤخرًا تصوير المشاهد الأولى.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية شركة المتحدة للخدمات الإعلامية شهر رمضان المقبل ياسمين رئيس ياسر جلال

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