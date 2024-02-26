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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار أسعار الدولار في البنوك وتباين اليورو والإسترليني في بداية التعاملات

صدى البلد

 استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري وتباينت العملة الأوروبية (اليورو) والجنيه الإسترليني، في بداية تعاملات، اليوم، الاثنين، في البنوك العاملة بمصر.


وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.


وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.


وبالنسبة للعملات الرئيسية.. سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" تباينا في الشراء والبيع.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 33.25 جنيه للشراء و33.41 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.35 جنيه للشراء و33.53 جنيه للبيع.


وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.35 جنيه للشراء و33.50 جنيه للبيع.
كما شهد الجنيه الإسترليني تباينا في الشراء والبيع.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل 38.92 جنيه للشراء و39.12 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 39.04 جنيه للشراء و39.24 جنيه للبيع.
وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 39.08 جنيه للشراء و39.36 جنيه للبيع.
وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 99.33 جنيه للشراء و100.25 جنيه للبيع.. وفقا للبنك الأهلي المصري.

 

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