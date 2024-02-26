شارك الزعيم عادل إمام فرقة ناجى عطا الله.. محطات في حياة فادى إبراهيم

توفي صباح اليوم الفنان اللبناني فادي إبراهيم، البالغ من العمر 67 عامًا، بعد تدهور حالته الصحية بشكل كبير جراء بتر قدمه نتيجة مضاعفات مرض السكري.

أعمال فادى إبراهيم فى مصر

شارك الفنان الراحل فادى إبراهيم في العديد الأعمال الدرامية المصرية، أبرزها شارك مع الزعيم عادل إمام في مسلسل "فرقة ناجى عطالله" عام 2012 وشارك في بطولة المسلسل كلا من محمد إمام ونضال الشافعى، وأحمدالسعدنى، ومن إخراج رامى إمام.

كما شارك فادى إبراهيم في مسلسل "الزيبق" مع النجم كريم عبد العزيز وعرض عام 2017، وشارك في بطولة المسلسل كلا من كارمن بصيبص وريهام عبد الغفور وشريف منير وآخرون، إخراج وائل عبد الله .

كما قدم دوراً مهماً في مسلسل تحت الأرض مع النجم أمير كرارة عام 2013، وشارك في بطولة المسلسل كلا من دينا الشربينى، واحمدصلاح حسنى وإنجى المقدم، وإخراج حاتم على.

وقضى الفنان الفترة الأخيرة في العناية المركزة بأحد المستشفيات اللبنانية.

وأعلن نقيب الممثلين اللبنانين، نعمة بدوي خبر الوفاة عبر عبر حسابه على بفيسبوك وكتب :"باسمي وباسم نقابة الممثلين في لبنان وباسم عائلة الزميل الفادي، بمزيد من الحزن والأسى نعلن وفاة الفنان النجم فادي إبراهيم".