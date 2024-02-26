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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إيرادات السينما أمس .. الحريفة يتفوق على الجميع

صدى البلد

شهدت دور العرض السينمائي، منافسة شرسة فى موسم نصف العام، خاصة بين فيلمى الإسكندراني  و"أبو نسب"، كما تعرض أفلام “الحريفة، وعصابة عظيمة، ورحلة 404، وعادل مش عادل وليلة العيد ودرويلة والتجربة المكسيكية”.

فيلم الحريفة

تصدر فيلم "الحريفة"، الإيرادات بـ 455،177 جنيهً جنيه. 

ويقوم ببطولته نور النبوى وميدو وكزبرة، وتدور قصة فيلم "الحريفة" حول "ماجد" لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروفالعائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفياتمختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعا يحلمون بأن يشاركوا فيبطولة كبيرة.

رحلة 404 

فيلم “رحلة 404”، جاء فى المركز الثاني بعدما حقق إيرادات وصلت الى  331  الف جنيه. 

والفيلم من بطولة منى زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج، محمد ممدوح، شيرينرضا، وخالد الصاوي، ومحمد علاء، مع حسن العدل، وسما إبراهيم، وشادي ألفونس، ورنا رئيس، وجيهان الشماشرجي،وعارفة عبد الرسول. 

الرحلة 404 من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة، ومن إنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد. 

فيلم “أبو نسب”

بينما حقق فيلم “أبو نسب” من بطولة محمد عادل إمام إيرادات بلغت قيمتها  152،666 جنيهًا. 

"أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر منالفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام، ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فيالسينما، بعدما قدما سويا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاًكبيراً على المستوى الجماهيري وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

فيلم “الإسكندراني”

حقق أمس فيلم "الإسكندراني" إيرادات بلغت قيمتها100 ألف جنيه. 

والفيلم يقوم ببطولته كل من الفنان أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، صلاح عبد الله،انتصار، عصام السقا، وهو من إخراج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

“أنف وثلاث عيون”

حقق فيلم “أنف وثلاث عيون” إيرادات ليلة أمس،، وصلت إلى 47،710 جنيهًا. جنيه. 

العمل من بطولة كل من ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أمينة خليل التي تظهر كضيفة شرف الفيلم فيظهور خاص، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، نورا شعيشع، كريمةمنصور، رمزي العدل، حسن العدل، والطفل سليم مصطفى. 

الفيلم للمخرج أمير رمسيس، ورؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي عن رواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس. 

“التجربة المكسيكية”

أما فيلم “التجربة المكسيكية”، فحقق إيرادات وصلت إلى 32 ألف جنيه. 

والعمل من بطولة أحمد فتحي، محمد حافظ، عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، ندى موسى، ليلى عز العرب، وتأليفمحمود حمدان ومحمود محرز، وإخراج شادي علي. 

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء يسافرون في بعثة للمكسيك ثم تبدأ المغامرات في إطارمن المواقف الكوميدية، وينتمي الفيلم إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدي.

التجربة المكسيكية جيهان الشماشرجى دور العرض السينمائي عارفة عبد الرسول عادل مش عادل محمد فراج

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