دعوى رئيس الائتلاف.. قرار قضائى فى قانون الإيجارات القديمة

قررت المحكمة الإدارية العليا بـ مجلس الدولة، اليوم الاثنين، تأجيل الدعوى المقامة من رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة وطالب فيها بإلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون الإيجارات القديمة لحماية المواطنين من العقارات الآيلة للسقوط لجلسة 3 يونيو.

مصير قانون الإيجار القديم

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت بعدم اختصاصها بنظر دعوى رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، التي تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن.

وكان أحد المحامين أقام دعوى وكيلا عن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن.